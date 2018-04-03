喝咖啡、賞螢趣 正是時候

2018年04月03日 20:26 中時 陳淑娥

四角林咖啡莊園喝咖啡、賞螢趣」活動，即起接受預約。（陳淑娥翻攝）

台中市東勢區四角林咖啡莊園種植十多品種咖啡樹，吸引許多遊客爭相造訪，今年「喝咖啡、賞螢趣」活動，即起已開始接受預約報名，歡迎大、小朋友能再次享受咖啡飄香、群螢飛舞的初夏饗宴。

初夏暮色螢光閃閃，螢火蟲出來了！四角林咖啡莊園種植十多種品種咖啡樹，約有9000多株，且以低度開發、保持原始生態環境、無農藥汙染的栽種及管理方法，咖啡樹在最原始的環境下生長，產出咖啡豆也具有獨特山林、純淨咖啡香味，微微的果酸、乾淨的風味，經咖啡老師杯測有乾香、堅果、莓果、鳳梨、櫻桃等風味，令愛好者讚不絕口。

四角林咖啡莊園特結合咖啡及賞螢兩個主題，推出獨有的「喝咖啡、賞螢趣」活動，活動將於4月14起推出，歡迎大、小朋友能再次享受咖啡飄香、群螢飛舞的初夏饗宴。

「喝咖啡、賞螢趣」預約導覽活動，包括「四角林咖啡種植區導覽」、「四角林手沖精品咖啡品嚐」及「螢火蟲帶領觀賞」3大部分，每個報名團隊最少10人，每日最多接受100人報名，且有專人解說導覽。

因目前正值螢火蟲季，車輛遊客眾多，建議預約導覽遊客，考量10分鐘至20分鐘寬餘時間。莊園周一、二休園，周三至周日歡迎大家預約。預約導覽專線：台中市農會04-25262110-213，04-25887161，導覽解說負責人：邱先生(091 9-674-558)。

(中時)