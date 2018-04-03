愛牛饕客看這裡！英迪格酒店「牛之饗宴」重磅登場

2018年04月03日 20:27 中時 何書青

高雄中央公園英迪格酒店推出「牛之饗宴」。（英迪格酒店提供）

霸王澳牛牛肉麵。（英迪格酒店提供）

日本鹿兒島A5黑毛和牛油花分布均勻，帶有如櫻花般的迷人粉嫩色澤。（英迪格酒店提供）

高雄中央公園英迪格酒店位於饕客匯聚的南臺灣重鎮，飯店內的Wok on the Park全日餐廳於跟上和牛熱潮，4月起重磅推出牛之饗宴，選用來自日本鹿兒島A5黑毛和牛、美國特選級牛肉(U.S. Choice)、以及澳洲牛肉等，分別以低溫舒肥慢烤52盎司戰斧牛排、汕頭涮薄切和牛/菲力火鍋、現場板煎和牛/菲力、窯燉台塑牛小排等方式呈現；另外還有加了牛腱、牛筋、牛腩、牛肚的私房霸王牛肉麵，讓饕客有滿滿飽足感。

Wok on the Park以適合親友歡聚時享用、並以合適價格推出的餐點為主軸，行政副主廚張桔菖領軍餐飲團隊，於今年第2季網羅各國上等肉品，分別以台菜和西餐的料理手法呈現牛之饗宴，讓饕客在港都高雄就能輕鬆品嘗到寰宇美食。

日本鹿兒島A5黑毛和牛油花分布均勻，帶有如櫻花般粉嫩色澤，最佳的品嘗方式是現涮或現煎，入口咀嚼後油脂乳化的香氣最令人著迷。主廚用在地人熟知的汕頭火鍋，湯底融入了蝦米、扁魚、沙茶等，來搭配現切和牛薄片和時令菜盅；不想吃火鍋也可以試試在鑄鐵牛排煎盤上現煎和牛，表皮高溫煎烤後鎖住內層肉汁，佐上些許海鹽或奶油就是能享受。

如果想挑戰大胃王極限，可以預訂慢烤美國Choice等級52盎司戰斧牛排，精選肉質嫩香氣足的肋眼部位，以百里香、龍蒿、奧勒岡等綜合香料醃製，並經過3至4小時的低溫舒肥，再放上高溫烤盤煎烤，從微焦外皮往內吃每一層都有不同感受，品嘗前建議撒上法國鹽之花或夏威夷火山鹽增加層次感，夏威夷火山鹽被公認為鈉含量最低，礦物質含量最高，完全零卡路里的結晶鹽，直接品嘗就能體會到尾韻回甘滋味。

別忘了最後將靠近骨頭的肉交給廚師回烤到喜愛的熟度，帶骨之處特別噴香，適合廣邀三五好友一起品嚐。除了肋眼外，還有口感最佳的菲力，可選擇板煎厚切牛排或用汕頭火鍋來涮肉，更能凸顯牛肉鮮甜本質。

中餐主廚王又生則將澳洲牛肉以滷製的方式，做成揚名國際的霸王牛肉麵和台塑牛小排。霸王牛肉麵加入了滷製多時的紅燒牛腱、牛筋、牛腩和牛肚，湯頭則是以牛大骨和多種蔬菜熬製的白湯結合紅燒滷汁而成，味香而不膩，堪稱極品。澳牛靠近腹部的牛小排不論是嫩度、油脂或嚼勁都屬上品，主廚先微煎表面後，再以獨門滷汁滷製，維持原本口感，適合各年齡層享用。牛之饗宴菜色另有各國餐酒可搭配，自4月1日起為期3個月限時推出。

(中時)