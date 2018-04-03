中台社區自力打造綠園道　歡喜啟用

2018年04月03日 20:28 中時 黃國峰

台中市南屯區中台社區自力打造綠園道啟用，社區民眾歡喜走在自己鋪設的走道上，檢視自己努力的成果。（黃國峰攝）

台中市南屯區中台社區自力打造綠園道啟用，台中監獄提供得獎花燈共襄盛舉，民代們到場祝賀。（黃國峰攝）

台中市南屯區中台社區自力打造的綠園道，現長70多公尺，環境優美。（黃國峰攝）

台中市南屯區中台社區綠園道，是由社區居民獨立自主營造而成。（中台社區提供）

台中市南屯區中台社區綠園道，是由社區居民獨立自主營造而成，連小朋友都來幫忙。（中台社區提供）

台中市春社里中台社區居民，從上至95歲，小至9歲，自己的社區自己造，自力動手整地、鋪地磚、種樹、種草皮，完成了一條長約70公尺的綠園道，日前舉辦啟用儀式，地方民眾扶老攜幼盛裝出席，紛紛走在自己鋪設的走道上，檢視自己努力的成果。另社區發展協會的首任理事長羅圻津老伯伯，也在場歡度95歲生日，場面非常熱鬧。

中台社區發展協會理事長施議閎指出，感謝台中戒治所願意提供員工宿舍外圍與社區連結的閒置空間讓社區認養，協會再配合台中市政府推動世界花卉博覽會花園城市運動，寫計畫書向都發局申請到社區營造經費20萬，加上自籌30萬，並結合嶺東科大設計學院與社區規劃師的駐地輔導，完成了第一階段約70多公尺的環境綠美化休憩步道，將來還有第二、三階段，將延伸到社區中台路口及永春南路口。

由於都發局社區營造計劃的精神即是社區參與，施議閎指出，社區沒有特別雇工，除了需要大型機具操作的工程外，這裡的一花一木一草都是社區居民獨立自主完成，植栽方面，有人贊助了櫻花樹，農業局提供了杜鵑、紅仙丹、桂花、七里香，舊有植栽則為鳶尾花，用在候車亭周圍。

開幕活動中，社區民眾踴躍出席，立委、議員、議員代表們都到場祝賀，也有民間樂團到場演奏，氣氛非常熱鬧，台中監獄更提供了二件獲得台灣燈會競賽特優花燈作品在場展示，晚上將散發絢麗光芒，照亮中台社區綠園道。

(中時)