SOGO台北店母親節搶連假商機 香水、彩妝滿3000送300

2018年04月03日 20:47 中時 郭家崴

SOGO忠孝館全台首賣TOM FORD私人調香系列FABULOUS，1萬500元，限量30組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館全台獨賣ANNA SUI魔法薔薇柔霧or明亮蜜粉，共4色，6日限定販售，1570元，限量50個。（SOGO提供）

SOGO復興館獨家BOTTEGA VENETA PIANO亮面鱷魚皮手提包，29萬8300元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店搶連假和母親節商機，6日至30日舉辦「母親節化妝品暨初夏BEAUTY FAIR」首波活動，60款全台獨家商品、全台獨家組合增2成，首4日首次推出雙門檻回饋，化妝品單筆滿5000送500抵用券；香氛/指定彩妝單筆滿3000元送300抵用券；4日至15日7大銀行4%回饋無上限。

這次連假期間，忠孝館同步有北海道展、親子活動和母親節檔期，看好逛街人潮可增1成；5月1日至13日還會加碼第2波全館活動，預估台北店母親節整檔化妝品目標業績7.22億元，也可較去年增1成。

「美妝天后宮」忠孝館1年美妝業績30億元，有8家億級美妝坐鎮，分別是SK-II 2.2億元、雅詩蘭黛1.8億元、香奈兒1.6億元、蘭蔻近1.6億元、迪奧1.5億元、資生堂東京櫃1.4億元、Sisley 1.3億元、海洋拉娜1.2億元。第9名的Kiehl’s 8700萬元、第10名的肌膚之鑰7900萬元，與去年7月14日進駐的Tom Ford 6000多萬元，都是億級潛力王；香奈兒有3成業績來自N°5香水，顯見精品香水顧樁力強。

今年1月至3月忠孝館美妝業績成長15％，母親節預購會業績成長1成，BOBBI BROWN、雅詩蘭黛、SUQQU等表現都亮眼；母親節化妝品首波有全台獨家亞洲首賣的Tom Ford新香、首爾限定的雪花秀特惠組；與其他百貨沒有的人氣斷貨王特惠組；16款周年慶才有的買1送8特惠組；與美型家電滿額贈。明（4日）、後（5日）2天有「SOGO面膜DAY」，於1F化妝品區單日單櫃消費滿1000元，可兌換專科面膜1包28入，每日限量500包，提前炒熱買氣。

此外，忠孝館還有睽違7個月重返台灣市場的ANNA SUI，上月30日回歸；香奈兒COCOlip全台獨家唯一體驗區，5日至11日快閃；Dior全台唯一後台彩妝專櫃19日進駐2F；NYX 14日有Coser創意玩色競賽；4月27日至5月3日有TIFFANY&Co. CAFÉ香氛快閃店，更增加品牌和活動豐富度。

至於，受惠於快時尚業績掉1至2成，從去年起明顯退燒，忠孝館女裝第一季也成長8％，歐美、日系、國產的少淑女、OL女裝表現都好，3000元至5000元間的價格帶成長最高，30歲以上的族群明顯回流。

另，復興館上月29日LV增加男士系列專區，40坪店面首日業績破200萬元；4月1日至5月31日有BV女性配件快閃櫃進駐，讓精品品牌更到位，9日至15日國際精品/名品服飾指定品牌單筆消費滿1萬元現抵500元；再搭配7大銀行信用卡當日單卡累滿5000元，享4%購物抵用券，回饋最可達9%。

(中時)