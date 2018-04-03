同框鍾麗緹 林志穎辣妻秀長腿險洩屁股蛋

陳若儀(右)感謝鍾麗緹(左)到家中陪孩子們玩。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
陳若儀(右)屁股蛋險走光，趕緊用貼圖遮，後方馬賽克痕跡疑似是Kimi。（圖／翻攝自陳若儀微博）
鍾麗緹趴地陪JensonKyson玩耍。（圖／翻攝自陳若儀微博）

「不老男神」林志穎和前模特美妻陳若儀結婚8年，育有3子，夫妻倆常在網上分享家庭生活，今（3日）陳若儀透露鍾麗緹到家中陪兒子們玩，開心曬出合照，兩位辣媽合體，讓粉絲看了相當激動。

陳若儀今在微博貼出鍾麗緹到家中作客的照片，其中一張，鍾麗緹趴在地上陪著雙胞胎Jenson和Kyson玩，母愛大噴發，另一張，則是陳若儀和鍾麗緹抱著兩個小朋友坐在客廳的合照，陳若儀發文寫下：「謝謝Christy阿姨，來看我們陪我們玩，雙子星玩得好開心，寶貝們都好喜歡阿姨」，還大讚對方是「永遠的美人魚女神」，不難看出兩家人好交情，鍾麗緹隨後也於底下留言，稱下次一定帶女兒Jaden、Cayla來台灣一起玩。

而在合照中，陳若儀穿著短褲露出一雙修長美腿，可是坐著的緣故，使得褲子又往上撩了一些，讓她的屁股蛋幾乎快走光，她上傳照片時，便趕緊P上貼圖遮掩。另外，也有眼尖網友發現他們身後有一抹馬賽克身影，猜測應是大兒子Kimi，足見夫妻倆為了讓兒子有自己的生活，不再讓Kimi公開露面的決心，掀起不少討論。

(中時電子報)

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