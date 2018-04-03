英智庫倡派發41萬元助青年 2030年起有錢分

2018年04月03日 22:21 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

香港《明報》新聞網3日報導，為協助消弭日益嚴重的貧富差距問題，英國有智庫發表研究，提議政府成立「公民財富基金」，在2030年開始便有足夠紅利，可向英國出生、踏入25歲的公民派發一筆逾1萬英鎊（約台幣41萬元）「全民最低繼承金」。倡議者認為，這筆錢可「打本」助青年「投資未來」，不管是用作投資、置產、進修或創業皆可，減少「輸在起跑線」現象。

英國智庫組織「公共政策研究所」（IPPR）「經濟正義委員會」發表研究報告，提議英國政府可透過改革財富稅，如引入饋贈稅取代遺產稅、向主要企業徵收最多3％的「股票稅」等，或是出售一些國有資產（如蘇格蘭皇家銀行（RBS）的股權）、借貸等方式，集資設立「公民財富基金」（Citizens' Wealth Fund）。

IPPR預估，若由2020/21年度開始設立基金，平均年度報酬率有4％，到了2029/2030財政年度，公民財富基金的資產可達1860億英鎊，足以在2030年開始，向所有25歲、英國出生的公民每人發放1萬英鎊的資本紅利。報告稱，預計到了2030年，英國有72.3萬人年滿25歲。這筆錢可助青年人投資未來，例如購買房產，還有教育進修、創業等。

據《明報》報導，IPPR的高級經濟師羅伯茨（Carys Roberts）稱，由於工資低，國民收入下降，而目前資產分配不平均是貧富懸殊一大因素，「誰擁有財富和誰將繼承財富變得愈來愈重要」。財富基金將使公民能夠共同擁有國民財富，並確保每個人都從資本報酬率的增長中受益，而不單只是那些將繼承或已經擁有資產的人。IPPR報告建議，財富基金屬於公民，但獨立管理，向政府問責。

報告認為，公民基金按理可做到每年4％的報酬率，因為全球大部分基金長遠都可達到。目前全球有逾70個國家主權財富基金，例如挪威1990年將石油收入投入主權財富基金，目前價值已逾7130億英鎊。IPPR指出，如果英國在1980年代就將北海油田的收入設立主權財富基金，這個基金現價值將逾5000億英鎊。

IPPR去年研究發現，英國最富有的10％人掌握全國44％的財富，這些人的淨資產（來自金融、物業和養老金）平均有130萬英鎊（約台幣5330萬元）；全國較不富有的50％人口僅擁有全國9％財富，平均淨資產只有3200英鎊（約台幣13.12萬元）。

財富的世代差距更日益受關注：IPPR專家指出，二戰嬰兒潮之後出生的每一代人所儲蓄的財富，都較上一代人同期少；下一代的財富必定更少，房價過高導致的「住屋不公平」問題是主因。報告認為，由於置產難，英國青年人愈來愈難靠個人努力，分享得國家財富，而要依賴父母等家庭支持。

(中時)