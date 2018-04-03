台南兒童文學月 多校繪本4月走進誠品展出

「話我家鄉書展」也早一步從4月1日起在誠品書局台南文化中心店及安平店展開為期1個月書展。（曹婷婷翻攝）

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連假即將開始，2018台南兒童文學月「話我家鄉書展」也早一步從4月1日起在誠品書局台南文化中心店及安平店展開為期1個月書展，透過繪本引領大家認識自己腳下的家鄉文化，歡迎民眾翻閱、循著孩子視角探索家鄉之美。

今年度兒童家鄉故事繪本創作新書發表，共有北門國小、將軍國小、安定區南興國小、長安國小、建功國小、文山國小、大社國小、大成國小、宅港國小及億載國小等10校參與，將於21日上午9點半在台南文化中心原生劇場舉行「繪本創作展演」，藉由行動劇說演繪本故事，傳承家鄉人文與文學。

每年繪本各自敘述動人故事，如北門國小【喀達 喀達】藉由擬人化抹香鯨敘說故事，透過繪本感受互助友愛及環境保育的重要；將軍國小【籮伯公的大餅店】，談到西式文化強勢衝擊下，傳統庶民文化式微及二代情感，藉此繪本讓老味道迴蕩在每個人心中；安定區南興國小【直加弄鬥香】描述代表安定區芝麻與稻米產業的兩位關鍵人物-阿南與阿興，從意氣之爭到互助合作的歷程。

長安國小【紅眼戰士】描述台江國家公園內臺灣暗蟬美麗的生命日記；建功國小【十份里的十分禮】勾勒黑面琵鷺來七股渡冬與十份漁鄉風華及學校舞蹈隊以「黑面舞者」躍上全國舞臺的故事；文山國小【溪底寮的最後一頭牛】以真實故事為創作藍本，紀念孩子與老牛的相處時光及老農與老牛真誠互動的情誼；大社國小【憶陣】描述大社三角頭宋江陣的團結精神與文化傳承。

大成國小【阿成的外婆家】特地將場景拉到慶安宮，將媽祖、風調雨順四大護衛及憨番幻化成真實人物，描寫故事主角阿成與他們互動的溫馨故事；宅港國小的【搬厝/入厝】描述學甲急水溪旁村落廢村後，逐漸成為物種豐富的濕地的故事；億載國小的【一直一直向前跑】介紹台南專屬古都國際馬拉松，希望讓更多人透過這場賽事，感受台南人情味。

孩子們創作的在地家鄉繪本，傳達出對家鄉文化的深愛與情感，運用自己的視野及想像創意，創作可愛精緻的故事書，令人驚艷。

這些繪本都是台南市教育局推動「書香大台南-話我家鄉故事繪本」計畫的成果，此外，還有兒童文化藝術基金會及台南市政府文化局協助，期望結合政府和民間資源，共同灌溉大台南兒童文學創作的園地。

(中時)

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