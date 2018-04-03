小孩路邊玩球害騎士摔慘骨折 家長一句話讓全警局翻白眼

2018年04月03日 20:45 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

又見怪獸家長？一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，昨天(2日)下午，有3個小孩在路邊玩球，但一不小心讓球滾了出去，結果害女騎士慘摔骨折，事後家長們上警局時，竟然當場嗆說「要告，就去告那顆球啊」，讓全場都傻眼。

女網友表示女騎士是她的同事，因為3個小孩在路邊玩球，結果球滾了出來，恰巧經過的女騎士來不及反應，機車直接押上球，導致自己慘摔，還造成手部骨折，打上石膏後還要休養8個禮拜，根本沒辦法工作。

但沒想到3個小孩的家長到了警局後，開始互相推卸責任，講到最後惱羞，直切嗆女騎士「要告，就去告那顆球」。女騎士因為不想看到家長目中無人的嘴臉，加上員警疑似想要小事化無，不斷遊說和解，最終女騎士只拿到3位家長一共18000元的賠償金。

根據爆料女網友指出，小孩家長疑似有黑道背景，家又住的近，讓同事相當害怕，加上員警又不斷卻說要和解，還說走調解委員會也不會更好，因此最終就只拿到18K賠償金，讓她相當生氣，表示她們是居服員，要照顧老人幫忙洗澡，現在一隻手不能動，要怎麼工作？難道8個禮拜加上醫藥費只值18K？

網友也一面倒痛批家長與警方，「家長不認錯，警察又草草了事」、「家長沒遇過壞人吧」、「小孩不怕大人又不負責任」、「建議直接走刑事，告發到地檢署」、「要我告那顆球，我聽到當下會直接開扁」，但也有人罵女騎士：「根本爛好人」、「有沒有想過會有這種人就是被你同事養出來的」。

(中時電子報)