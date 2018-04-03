陳菊接祕書長 勇哥讚「一張高明絕妙好牌」

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勇哥說話了，不過這回沒有酸人，反而大大讚揚延攬陳菊擔任總統府祕書長，「這是總統任命賴神擔任閣揆之後，另一張高明的絕妙好牌」，還盛讚陳菊分寸拿捏得宜；日前才說陳菊用劉世芳退選換取祕書長職位，陳菊此刻聽到這讚美，不知心中是何滋味。

「新勇哥物語」3日出了第64篇談陳菊的祕書長人事案，全文如后：

勇弟：看到媒體報導，高雄市長陳菊昨天入府與總統會談。菊姐在會後被問到是否接任總統府秘書長時表示，「戰士沒有選擇戰場的權利」。是否意謂著她即將出任新職？

勇哥：這是菊姐深具政治智慧，通曉行政倫理的地方。在總統府未正式對外發佈人事令前，她守口如瓶，這就對了！哪像某位閣員在閣揆人選都還沒定案，他就迫不急待的自行宣佈將接任某部部長，完全不可同日而語！

勇弟：你覺得總統任命菊姐接任府秘書長是張好牌嗎？

勇哥：這是總統任命賴神擔任閣揆之後，另一張高明的絕妙好牌。你不覺得總統把南台灣綠色執政，品質保證的5顆星市長，延攬入閣入府，是總統二年來最佳的人事佈局嗎？特別是菊姐，歷任北高二市社會局長、行政院勞委會主委、3任12年高雄市長，政治歷練完整。不只是黨內最大派系大老，最重要的是總統最敬重也是最信任的民主前輩。菊姐將是綠營執政10年來，最有政治影響力的府秘書長。我認為這樣的人事佈局，對總統、對執政黨，甚至對2018、2020大選都會有加分效果！

勇弟：勇哥對菊姐可能出任的新職有何期許？

勇哥：這倒是不敢。菊姐是絕頂聰慧的政壇長青樹，做什麼像什麼。我只有一點期勉，記得曼德拉說過「團隊就是國家」（One Team ,One Country)。這是國家團隊，不是特定派系的。如何協助總統廣納天下英才，「不是把敵人全部殲滅，而是讓敵人也一同加入」（曼德拉治國理念），更不要化友為敵，則總統是幸，國家是幸！

(中時)

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