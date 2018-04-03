網路科技助尋親 台男捧父遺照返江蘇祭祖

顧家寶代替父親返回江蘇祭祖，跪在爺爺奶奶墳前泣不成聲。(今日頭條提供，取自鹽阜大眾報全媒體)

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旺報

大陸新媒體今日頭條近一段時間以來，發起「兩岸尋親」活動，已成功讓二十多個當年撤退到台灣的老兵或其後代，找尋到失聯的親屬，一位祖籍江蘇的國民黨老兵的兒子，在與大陸親屬失聯24年後，3日再次踏上故鄉祭祖，更一路捧著父親的遺照，將其放到爺爺奶奶的墓碑旁，泣不成聲；特別的是，尋人過程中，還有大陸網友在留言中認親「他是我爺爺的弟弟」，透過網路的力量，一下找到許多失散已久的親人。

4月3日，清明節前夕，從台灣到江蘇的顧家寶，在家鄉親人的陪同下，在爺爺奶奶墳前祭拜。顧家寶特意從台灣將父親遺照帶回老家，當他把父親照片放到爺爺奶奶墓碑旁時，已經泣不成聲，「爸，我完成你的心願了。」時隔24年，顧家寶終於代替父親再次踏上家鄉土地、祭拜祖先。

今年3月，今日頭條兩岸尋親項目顧家寶先生的求助，希望能夠替自己已經去世的父親、江蘇籍台灣老兵顧志盈尋找大陸親屬。3月20日，頭條尋人發佈了顧家寶的尋親啟事，並將資訊彈窗到江蘇鹽城。通過江蘇省東台市台辦的攜手相助，成功找到了顧家寶的大陸親人。

得知找到親人的消息，顧家寶相當興奮，並在第一時間訂好機票，趕在清明節前夕返鄉探親。1994年，老兵顧志盈從台灣重回江蘇與老家親人團聚。2001年，顧志盈離世，由於其臨終前並未留下老家具體的位址和聯繫方式，加上搬家的緣故，使得後代與海峽另一端的家人斷了聯繫。「爸爸已去世多年，他生前總是希望有朝一日我能與他共同返鄉，而今我想代他回鄉，但毫無聯絡方式跟位址」”

頭條尋親成功後，時隔24年，顧家寶2日踏上時隔24年的返鄉祭祖路，也代替過世的父親，替他再看看這片家鄉熱土。

在消息發到網上尋親的過程中，消息發佈僅一天，就有頭條用戶在評論裡說：「（老兵）是我爺爺的兄弟」。「顧志盈是我爺爺的兄弟，我的爺爺叫顧志良」。與此同時，頭條尋人的郵箱也收到了一封特殊的信件，「我們是顧家寶的近親，看到頭條在尋找，希望能聯繫我們」，並留下了電話號碼。發郵件的人叫顧友余，他正是老兵親哥哥顧志成的兒子。

就這樣，透過網路的力量和親情的感召，顧家寶一下子與多位大陸親戚取得聯繫，「這次探親是一個開始，以後每年我都會回來給爺爺奶奶掃墓」，顧家寶說。

(旺報)

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