北藝中心突破舞臺極限 《夜舞》解放公共空間

2018年04月03日 21:19 中時 趙靜瑜

持槍，恐攻影響全球生活作息，讓人們不敢外出看戲，娛樂，但是法國編舞家波赫士‧夏瑪茲卻反向操作，他將在台北中山堂廣場推出《夜舞》亞洲首演，將公共空間還給觀眾。

波赫士‧夏瑪茲表示，《夜舞》沒有觀眾席設計，人們隨著演出者隨機組隊，蛀洞參與作品演出，「我認為公共空間是藝術家和觀眾試圖更新演出形式的地方。」夏瑪茲表示，2015年發生法國漫畫期刊《查理週刊》恐攻事件之後，全球的人們開始有意無意避免聚集，人群逐漸疏離，大型公共空間讓人不安和緊張，「這些都是城市對於空間失序的焦慮，我希望以舞蹈為媒介，創造一個新的集會方式，再度把人們集合在一起，把公共空間的所有權還給人們。」

波赫士是法國國家編舞中心總監，從小熱愛桌球，7歲起學舞，曾為法國國立巴黎舞蹈學校高材生，但他對當代舞蹈充滿高度興趣，從芭蕾舞界叛逃，成為今天現代舞的哲學家。北藝中心總監王孟超說，過去北藝中心曾經邀請他來演出《口腔運動》，舞蹈博物館計畫，「他的舞作概念非常新穎，期待這次的演出可以為臺灣表演藝術注入更多的想像與交流。」

《夜舞》也是台北表演藝術中心與法國雷恩國家編舞中心、英國倫敦沙德勒之井劇院、法國巴黎市立劇院與巴黎秋天藝術節等單位共製的作品。該作曾經在倫敦多層停車場頂層或是廢工廠演出，引發熱烈討論，更被譽為「一支話語與舞步同樣重要的舞蹈作品。」

為了不讓《夜舞》只是演出兩晚的舞作，北藝中心也同時推出大型戶外舞蹈活動「2018希望舞池《Re: Public 跳舞萬歲》」，4月13日、14日兩天將從下午跳到晚上，國內編舞家林宜瑾、蘇威嘉、楊乃璇、小事製作以及熱血市民舞蹈團體們將帶領市民朋友在廣場熱舞，感受舞蹈的律動。

(中時)