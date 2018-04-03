布梭尼國際鋼琴大賽首獎得主 利費茲來台獨奏搞浪漫

2018年04月03日 21:19 中時 趙靜瑜

2009年布梭尼國際鋼琴大賽首獎得主，鋼琴家利費茲上個月才在紐約卡內基廳舉行鋼琴獨奏會，這個月即將飛到台灣，先後於高雄與台北舉行兩場鋼琴獨奏會，演出莫札特、拉赫曼尼諾夫、蕭士塔高維契的作品。

利費茲被譽為「音色魔術師」，擅長音色變化，本身就像是擁有一張千變萬化的音響調色盤，被譽為「聲音之美，觸感之細膩，令人想起米開朗基羅。」他1982年出生於烏茲別克共和國的首都塔什干，從小習琴，13歲首度上台演出，16歲時搬到德國，自此定居漢諾威。他在漢諾威音樂與戲劇高等學校就讀，畢業後前往義大利留學，2009年利費茲贏得第57屆布梭尼國際鋼琴大賽首獎，自此走進國際樂壇。

「我喜歡在彈奏時儘可能運用不同音色彈奏，進而深入作曲家們深沉的內心世界。」利費茲說，當他在演奏時，他會想像他的正前方彷彿站著一個人，「這個人有獨特的口氣，獨特的個性，我邊彈琴邊跟這個虛擬的人講話，聽起來好像人格分裂，但這卻是讓我音樂具有想像力很重要的來源。」

利費茲除了巡演之外，也在母校漢諾威音樂院擔任助教，「德國跟義大利的學習非常不同，漢諾威音樂院幫我打下堅實的音樂基礎；後來前往義大利深造，則磨練我對音色高度的敏感，以及如何帶出一首曲子的個性。」

利費茲鋼琴獨奏會4月8日在高雄大東藝術文化中心，4月10日在台北國家音樂廳。

(中時)