兩韓藝術家平壤同台獻藝　攜手共唱統一之歌

2018年04月03日 22:24 中時 王嘉源

韓流女團Red Velve在平壤舞台獻藝。（圖／美聯社）

據韓聯社3日報導，南韓藝術團與北韓三池淵管弦樂團攜手共同打造的「韓朝藝術家們的聯合舞台——我們是一家」表演，3日下午在平壤市中心柳京鄭周永體育館舉行，規模達1.2萬人的演出場地座無虛席，掌聲不斷，節目持續2個多小時後圓滿落幕。

北韓勞動黨副委員長金英哲、祖國和平統一委員會委員長李善權、文化部長朴春男、三池淵管弦樂團團長玄松月等朝方主要人士，和南韓文化體育觀光部長官都鐘煥等韓政府代表團到場觀看了演出。此次演出既為4月27日韓朝首腦會談預熱，又具有對平昌冬奧會期間三池淵管弦樂團訪韓表演的回訪性質。

規模達1.2萬人的演出場地座無虛席，演出從下午3時30分（南韓時間）開始，持續2個多小時。演出後半部分，李仙姬、白智榮、鄭仁、Ali、徐玄、女團Red Velve和朝方女歌手們在三池淵管弦樂團的伴奏下演唱了北韓歌曲《白頭和漢拿是我的祖國》，贏得了觀眾的熱烈歡呼。之後作為壓軸節目，韓朝表演人員全員登上舞台唱響《我們的願望是統一》、《再見》時，都鐘煥和金英哲等韓朝主要人士一同起立，手拉手伴著節奏共唱，引起1.2萬名現場觀眾起立鼓掌，震撼人心，演出結束10多分鐘後，觀眾們的鼓掌聲仍持久不停。

韓聯社報導，當天的韓朝合演陣容是1日韓方專場演出的一倍。舞台左側是三池淵管弦樂團，右側是趙容弼專屬樂隊——偉大的誕生樂隊。在舞台正面大螢幕兩側以及觀眾席後壁，都有象徵韓朝和解的巨型朝鮮半島旗點綴。

韓方主持人徐玄和朝方主持人崔孝成（音）齊喊「我們是一家」，為演出拉開序幕。鄭仁和Ali在演唱《上坡路》、《Peng! Peng!》後與2名北韓女歌手合唱《畫圓臉》。徐玄演唱北韓人氣歌曲《綠柳樹》、Red Velvet配合輕快的舞姿獻上《紅色味道》。

隨後，崔辰熙《愛的迷路》、《遲來的後悔》、白智榮的《像中槍一樣》、《不要忘記》等在北韓人氣最旺的歌曲，將演出現場氣氛推向高潮。李仙姬和北韓女歌手拉手合唱《致J》、《美麗的江山》，贏得現場觀眾的熱烈掌聲和歡呼。

YB樂隊演繹搖滾版《男人是船女人是港口》、《祈禱和平統一的1178》。北韓三池淵管弦樂團60多名演出人員和5名女歌手登台獻上《淚濕豆滿江》、《阿里郎山坡》等強調民族認同性的啟蒙時期歌謠。趙容弼和偉大的誕生合作表演《朋友啊》、《蒙娜麗莎》。

演出過程中，大螢幕上還不時播放離散家屬團聚現場、平昌冬奧會韓朝女子冰球聯隊、韓朝文體交流歷史等影片。

玄松月在演出結束後接受韓方記者採訪時表示，演出非常成功，事先的排練雖然不充足，僅練了半天，但韓朝歌手們沒有出現任何失誤地完美完成了表演，韓朝聯合表演的部分最令人感動。北韓觀眾感嘆道，非常好，趙容弼先生唱得真好，雖聽過他的歌，但是實際看他的演出還是頭一次。

此次是2005年趙容弼在柳京鄭周永體育館舉辦演唱會後，時隔13年韓星再度在北韓獻藝，也是2003年柳京鄭周永體育館開館紀念統一音樂會之後，韓朝時隔15年再次同台獻藝。柳京鄭周永體育館是現代集團和北韓攜手建設並於2003年建成的綜合體育館，共可容納1.2萬人。

南韓藝術團3月31日乘包機經由黃海直航線路飛抵北韓，1日藝術團獻上了「祝願韓朝和平合作的韓方藝術團平壤演出-春將至」的演出，當天又與北韓藝術家們同台獻藝，順利完成平壤演出任務，藝術團將於當天稍晚搭乘班機返回。

(中時)