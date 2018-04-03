孫儷出席大陸電視劇「飛天獎」暨電視文藝「星光獎」頒獎典禮

孫儷出席第31屆電視劇「飛天獎」暨第25屆電視文藝「星光獎」頒獎典禮。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

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旺報
第31屆電視劇「飛天獎」暨第25屆電視文藝「星光獎」頒獎典禮，《歡樂頌》劉濤（右起）、製作人侯亮與蔣欣一起現身紅毯。（取自新浪微博＠新浪娛樂）
秦海璐身著Dolce＆Gabbana 2018春夏系列印花禮服走紅毯。（取自新浪微博＠YOKA時尚網）

第31屆電視劇「飛天獎」暨第25屆電視文藝「星光獎」頒獎典禮，今天（4月3日）晚上7點在寧波舉行，孫儷、劉濤、秦海璐、蔣欣、吳秀波、張嘉譯、陳寶國、汪涵、倪萍、張譯、殷桃等人均盛裝出席，紅毯上星光熠熠。

頒獎典禮開場表演搭上大陸當紅的文化類節目風潮，邀請主持界、戲劇圈的「重量級」嘉賓，包括董卿、於和偉、劉濤、張嘉譯、汪涵、秦海璐、孟非等人朗讀，聲情並茂，讓觀眾驚喜連連。

董卿主持的《朗讀者》獲得「星光獎」電視文藝欄目大獎。領獎後，董卿致感謝詞時，表示：「首先謝謝倪萍姐一直在鼓勵我。我做了《朗讀者》之後，很多作家遇見我會說：『董卿，謝謝你，你在電視螢幕上為文學留出了一片天地。』但其實他們不知道我在準備這個節目的過程當中，我無數次在心底說，『謝謝你們所有用命在寫字的人！』這些文字給這個世界帶來了光，而如何讓這道光照亮在更多人的頭頂是我們的使命和責任……做文化節目沒有幾個，沒有背著人掉過眼淚的，但是歌德曾經說過，『沒有在長夜痛哭過的人，不足以談人生。』我想這也是我們的一份幸運。」

(旺報)

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