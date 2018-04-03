狄鶯赴美救子！「假老公」楊懷民帶受虐狗上法院告人

2018年04月03日 21:39 中時 林淑娟

楊懷民與大城莉莉帶著受虐狗大城莉莉一起去按鈴申告。（莉丰慧民V關懷動物協會）

受虐狗蚵仔煎被虐時的新聞與被救援畫面。（莉丰慧民V關懷動物協會）

楊懷民與大城莉莉帶著受虐狗大城莉莉一起去按鈴申告。（莉丰慧民V關懷動物協會）

楊懷民與大城莉莉帶著受虐狗大城莉莉一起去按鈴申告。（莉丰慧民V關懷動物協會）

葉青歌仔戲第一小生楊懷民，近幾年與朋友在宜蘭冬山蓋狗園，一起拯救重症流浪狗，他3日以「台灣莉丰慧民V關懷動物協會」理事長身份，帶著上月12日被虐的幼犬「蚵仔煎」，與動保人士一路從宜蘭開車到彰化，前往彰化地檢署按鈴申告日前以補獸鋏虐狗並騎車拖行1公里遠的阿伯。楊懷民說，雖然知道在台灣因為法律漏洞所以打不贏這場官司，還是希望藉機教育大眾尊重生命、避免動物被殘虐的事件再度發生。

楊懷民無奈表示，這是他演藝生涯40年來，第一次進法院告人，並且由當初被虐受傷的「蚵仔煎」親自以小腳掌按鈴，「沒想到我走進法庭居然是告人，實在孰可忍孰不可忍！」他說，3月12日下午，在彰化王公，一個年約60餘歲的阿伯騎著機車，以鐵鏈拖行著一隻左、右雙足各夾一支鋸齒狀補獸鋏的約3、4個月大幼犬，殘虐拖行了1公里多、小幼犬被虐到皮開肉綻、血肉模糊、腦出血、重傷骨裂、組織滲入大量砂石，若不是中途被路人發現阻擋救下、這孩子必然就直接進入枉死城！後來被救援後，輾轉來到他們的狗園，繼續接受照料和醫療。

不過楊懷民說，這隻淒慘遭虐的幼犬「蚵仔煎」，雖然因為及時搶救醫療，逃過一劫，卻因為動保法規範的缺失，竟然因為沒有造成嚴重肢體殘缺或死亡，而只能以行政罰法簡單罰款了事，無法訴諸刑責，達到遏止殘虐的行為的目的！加上阿伯原本態度強橫、筆錄不做、證件不繳，還繼續再田裡放六具捕獸鋏，更讓他們覺得非告不可，希望能慢慢讓每個孩子都了解也更尊重生命，才不會又又有下一個阿伯。

(中時)