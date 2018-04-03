黑色星期二 法國大罷工造成交通大亂

法國鐵路大罷工，首都巴黎里昂車站3日尖鋒時段擠滿了人。（美聯社）

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法國為期3個月的鐵路罷工2日開始，法國航空公司、垃圾清運工和若干能源部門員工的罷工行動3日也分別登場，總統馬克宏上任11個月來，社會衝突的氛圍越演越烈。

馬克宏大刀闊斧推行改革，但反對他的勞工行動一波波，考驗他的改革決心。鐵路工會預計，直到6月28日前，除非馬克宏放棄逼迫法國國家鐵路公司（SNCF）進行改革，否則每5天至少會罷工兩天。罷工讓法國450萬名火車乘客的生活被打亂。

退休人員、學生和公務人員近幾周已經上街遊行，抗議這位40歲的中間派總統展開大幅改革計畫。鐵路工會罷工2日登場，3日才是重頭戲，被媒體稱為「黑色星期二」。

法國每8班高速列車（TGV）僅有一班運行，同時只有1/5區域列車維持運作，對於公司遍布國內各地的企業和人員，上班成了大問題。

27歲的律師方達納（Perrine Fontana）在南部城市里昂（Lyon）的車站說：「我能理解鐵路工人的想法，但他們罷工對許多人的個人或職業生活都是重大挑戰。」

前往倫敦和布魯塞爾的歐洲之星列車（Eurostar）僅有3/4運轉，開往比利時和荷蘭的大力士高速列車（Thalys）幾乎正常運作，但開往西班牙、義大利及瑞士的列車都將停駛。

法航經理則說，雖然一個多月來已因工酬問題爆發第5次罷工，但75％的航班仍正常起降。不過，4月7、10和11日將有進一步的罷工行動。

(中時)

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