一放25年的劇本起死回生 金球獎視帝喬漢姆機智演出

金球獎視帝喬漢姆飾演前外交官。（華映提供）

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燒腦動作強片《高壓行動》由編劇精心籌劃25年而成。（華映提供）
羅莎蒙派克擔任身懷秘密的美國大使館官員。（華映提供）

刺激燒腦的電影《高壓行動》由《神鬼認證》系列編劇湯尼基爾洛伊精心佈局，籌劃25年終於完成心目中最想拍攝的作品。因故事涉及敏感又複雜的中東政治議題，讓湯尼多次擱置劇本，但在同樣以中東為題材的《亞果出任務》獲得全球票房成功及口碑後，讓《高壓行動》劇本起死回生，更找來以《控制》爆紅女星羅莎蒙派克及金球獎視帝喬漢姆共同演出。

湯尼基爾洛伊早在1992年便編寫出《高壓行動》的劇本，他表示電影參考1984年發生的一起美國中情局站長遭綁架的真實事件，「如果一名高階的中情局官員遭到綁架會發生什麼事？對我來說，這個事件是很適合發展的題材。」花3個多月的時間做研究，終於在8年後完成完整劇本。

以影集《廣告狂人》獲金球獎肯定的喬漢姆擔任電影男主角，他表示電影中的人物有種聰明但務實的風格，特別仔細觀察現實生活中的政治人物吸取靈感，「我很幸運在人生中能認識幾位以外交官為職的人，也很有興趣聽他們描述對各種情況的看法。當人們住在母國以外的國家，他們必須極度尊重當地的文化和政治，要真正瞭解在地的風俗民情，這正是我對於這個角色的詮釋。」而羅莎蒙派克則再度扮演了隱藏秘密的美國大使館官員。

(中時)

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