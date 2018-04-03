反恐情報戰！200名英特種部隊藏身倫敦等地

2018年04月03日 22:13 中時電子報 何宜玲

全球正籠罩在極端主義的陰影底下，尤其英國去年遭受了一連串恐怖攻擊事件，造成很多無辜民眾傷亡。英首相梅伊在5月曼徹斯特演唱會的恐攻以後，更將恐怖威脅等級升至最高。如今，英國特種部隊的反恐規模已擴大至70人，當發生緊急狀況時，兵力可再增至200名。

根據英國《每日星報》(Star Daily)報導，隸屬於英國陸軍特種部隊的空降特勤隊(SAS)宣稱，為了應對全球最新、嚴峻的恐攻情勢，英國空降特勤隊的成員正藏身於倫敦、伯明罕和曼徹斯特等地，他們可以透過部署直升機、船隻和裝甲車輛，來因應緊急情況的發生。這群反恐特種部隊的組成成員還包括了狙擊手和炸彈專家等。

英國陸軍特種部隊空降特勤隊。(圖/SPECIAL AIR SERVICE)

近年來，英國空降特勤隊的成員已經擴大至70人的規模。萬一發生狀況，他們將從其他特種部隊分隊調派人力，讓反恐部隊人數增加至200人。目前他們分別藏身在倫敦及全英國各處的祕密地點。

由於2017年英國遭受多起恐怖攻擊事件，包括倫敦橋、曼徹斯特體育館等，造成民眾相當恐慌。報導說，目前有消息來源指出，伊拉克和敘利亞恐怖組織IS日前遭到瓦解以後，多達數十名武裝份子已從當地返回英國。

(中時電子報)