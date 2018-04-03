台版TWICE成軍 泰山「HELLO」女團甜美亮相

友善列印
中時

果茶市場龍頭泰山《冰鎮》今年再度開啟青年圓夢舞台的大門，與專業藝能團隊桃花源文創公司攜手合作，從去年10月開始支持「熱血高校」美少女團體選秀活動，今天(3日)以「HELLO」女子團體甜美亮相，讓學生一圓星夢，躋身「台版TWICE」。

為和廣大的年輕人深度交流，冰鎮自去年起踏入北中南高中校園海選街舞高手，選拔6位Ice Baby成為產品代言人。電視廣告上檔播出當月，《冰鎮》穩住果茶龍頭寶座，市佔率一舉衝上高點達25%，突破二年來新高紀錄，代言力道不輸大明星。

看準年輕人無限潛能，《冰鎮》更進一步擴大規模，支持桃花源文創專業團隊進行1,200人海選，不佝限於舞蹈競技，以各式才藝遴選出7位外形亮麗、平均年紀17歲，才藝出眾的團員，倚重專家力量成立女子團體《HELLO》，特聘韓國舞蹈老師來台編舞團練，及韓國創作團隊打造同名主題曲「HELLO」，成為2018年泰山《冰鎮》代言人；7名成員中，豔酷外型極似歌星鄧紫棋的許筱緹，今年再度決選勝出，第二年取得代言身份。

女子團體《HELLO》3日正式出道發行同名單曲，HELLO代表不管遇到任何困難，都可以微笑的對這些考驗Say Hello度過難關！之後也將收錄第二首精彩主題曲 – GOODBYE，矢志成為高中、大學校園送舊的經典歌曲。

泰山企業表示：「冰鎮26年來廣受各個世代年輕人的支持，一直以來也以行動支持創新精神，挖掘年輕人潛力展現無限活力與熱情，於會中宣佈冰鎮品牌精神 – My turn秀自己，把握當下的舞台，隨時隨地大方展現自己的才華，揮灑多釆多姿的青春歲月，勇敢秀自己。」

(中時)

一放25年的劇本起死回生 金球獎… 胡彥斌徵偶需門當戶對 「以結婚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。