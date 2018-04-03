春假何處去？台南招手邀你來逛市集看展覽

2018年04月03日 22:57 中時 曹婷婷

7、8日台南文化中心上演《猜猜我有多愛你》。（台南市文化局提供）

今年兒童、清明節假期難得有5天連假，是僅次於春節第2長的連續假期，除了例行慎終追遠行程外，台南市政府文化局所轄古蹟、園區及委外景點，推出ㄧ系列熱鬧活動，邀全國各地旅客來台南逛市集、看展覽，感受藝文氣息。

延續今年春節期間最受小朋友喜愛的「奶油獅」和「小猫巴克里」，春假期間又將化身一日大使，前進赤崁樓、億載金城、安平樹屋、安平古堡等地，屆時將以活潑的帶動跳舞、有獎徵答、互動遊戲等，與小朋友相見歡。5天連假，4大售票古蹟景點也有兒童限定好康，凡12歲以下兒童入園，開園起就發送限量小禮物，每人限領吧份，數量有限、送完為止。

藍晒圖文創園區推出「花現藍晒圖」春季新品走秀、舊物攤位、親子手作課程，網路上同時進行粉絲團按讚抽現金活動，獎金最高1萬元。

此外，蕭壠文化園區及總爺藝文中心在春假期間，除了4月4日休館，5日起照常開放。蕭壠A1館展出「2018臺南－洛杉磯」對飛計畫的特展《位移風景》，A7館則是深受小朋友及文史愛好者歡迎的西拉雅平埔文化館，A10館則是兒童美術館的「色彩實驗室」、A11館有展覽設計一流的台南藝陣館。A5電影館將於7、8兩日播映《快樂腳》1、2集。7日下午3時戶外劇場將有「300ss交響金屬劇場」演出，邀大家進入管弦樂團與重金屬奇幻交織的哥德世界。

總爺藝文中心的精彩展覽包括紅磚工藝館的「廖慶章陶藝展」，廠長宿舍的「迴返：總爺計畫－陳敬寶駐村成果展」，紅樓有「遷徙與再生－消逝地景的採集與創造」，倒風內海故事館近期也更展為「貝之船 編織‧神話‧西拉雅」。

台南文化中心除了5日閉館外，連假期間每日提供服務，演藝廳將於7、8日上演2018台南藝術節國際經典節目《猜猜我有多愛你》，該劇改編自全球暢銷的同名圖畫書，由荷蘭知名劇團「大地劇團(Theater Terra)」演出，傳達正向溫暖能量，演出適合所有年齡層觀眾！

(中時)