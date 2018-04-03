車禍重殘奇蹟甦醒　同學相伴走完大隊接力最後1棒

高雄民族國中3年級學生詹智遠（中）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，3日他返校參加校慶大隊接力賽，同學幫他穿上跑者9號背心，他接下最後1棒由同學相伴走到終點線，同學友誼令他露出開心笑容。（王錦河攝）

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高雄民族國中3年級學生詹智遠（中）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，3日他返校參加校慶大隊接力賽，在加油聲中他接下最後1棒由同學相伴走到終點線。（王錦河攝）
高雄民族國中3年級學生詹智遠（中）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，3日他返校參加校慶大隊接力賽，在加油聲中他接下最後1棒，同學相伴陪他走到終點線後熱情擁抱他，詹智遠笑開懷。（王錦河攝）
高雄民族國中3年級學生詹智遠（中）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，3日他返校參加校慶大隊接力賽，他接下最後1棒由同學相伴走到終點線後一同開心合影。（王錦河攝）
高雄民族國中3年級學生詹智遠（右）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，詹智遠3日在術後相伴的慈濟姊姊（左）陪伴下走向跑道，開心比出勝利手勢。（王錦河攝）
高雄民族國中3年級學生詹智遠（中）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，3日他在導師姚秀冠（前排右）、術後相伴的慈濟姊姊（前排左）和表姊陪伴下走向跑道。（王錦河攝）
高雄民族國中3年級學生詹智遠（前排右）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，返校擔任大隊接力賽最後1棒跑者，動人故事吸引眾多媒體採訪拍攝。（王錦河攝）
高雄民族國中3年級學生詹智遠（中）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，3日他在父母、姑姑及表姊陪伴下（如圖），返校參加校慶大隊接力賽，接下最後1棒由同學相伴走到終點線。（王錦河攝）
高雄民族國中3年級學生詹智遠（右）9個月前因車禍重傷昏迷，共歷經9次重大手術，半年後奇蹟出院，詹智遠3日在術後相伴的慈濟姊姊（左）陪伴下走向跑道，開心比出勝利手勢。（王錦河攝）

高雄民族國中3年級學生詹智遠9個月前因被朋友騎車載發生嚴重車禍，導致顏面重創重傷昏迷，就在家屬放棄急救簽下同意書時，他的手指竟瞬間抖動，憑著不放棄的求生意志，半年後他奇蹟出院，共歷經包括顏面重整的9次大手術，雖然視力全盲，因氣切說話受影響，但仍堅持每周1天返校上課，3日他參加校慶大隊接力賽，接下最後1棒由同學相伴走到終點線，同學友誼令他露出開心笑容。

民族國中師生在校慶運動會場邊大喊「智遠加油」，曾是短跑好手的他過往都擔任班上大隊接力最後1棒，在同學邀約下，3日他重返學校擔任校慶大隊接力最後1棒跑者，在家人、導師、同學及慈濟師姊陪伴下，他從輪椅起身緩步走向跑道，在加油聲中同學們簇擁眼盲的智遠並為他套上9號背心，陪他走到終點線，同學們願意放棄得獎機會，陪伴他走完最後1棒完賽，溫馨友誼感動在場每個人，智遠說能再站上跑道，受邀跑最後一棒真的很開心，同學的相伴與鼓勵令他流露開心笑容。

去年7月他被無照朋友騎機車載出遊，撞擊安全島造成重傷昏迷，臉部及身體嚴重受創，昏迷1個月後醫生表示即使甦醒也可能變成植物人，就在家屬忍痛放棄急救簽下同意書時，他的手指竟瞬間抖動，詹媽媽表示，兒子的強烈求生意志令家人決定不放棄，車禍3個月後才恢復意識，共歷經9次大手術，其中包括2次顏面重整，半年後奇蹟出院，雖然視力全盲，喉嚨因氣切說話受影響，但他仍堅持每周到校上課1天。

導師姚秀冠表示，智遠今年起每周五會返校1天上音樂課，跟同學說說話，並未因遭逢重大事故而消沉，反而勇敢面對，以前他在班上是速度最快的跑者，因此都擔任大隊接力賽最後1棒，當同學邀請他在校慶大隊接力跑最後1棒時，他雖感到驚訝但欣然同意。

車禍前智遠是個愛玩的孩子，詹媽媽說車禍後他變得堅強，進開刀房前他還會安慰媽媽要她別擔心，雖然智遠已雙眼失明，仍需繼續進行顏面重建手術，但她希望兒子努力活下去並勇敢面對未來，畢業後他將進入特殊學校就讀，希望將來他能習得一技之長。

民族國中校長黃柏蒼表示，智遠坦然面對困境及對生命的堅韌意志是寶貴的生命教育課程，同學們不計成績所展現的友誼陪伴，令人動容。

(中時)

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