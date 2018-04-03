霸氣老闆水餃1顆1元 回收老婦掏5元終於吃飽逼哭網友

一名靠拾荒維生的90歲婦人，日前到福田水餃用餐，只花5元就吃到10顆水餃，終於飽餐一頓讓她心懷感激，也感動無數網友 (圖／翻攝自福田水餃臉書)

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中時電子報
／綜合報導
福田水餃1顆1元，每人限點30顆救助了不少弱勢族群 (圖／翻攝自福田水餃臉書)
福田水餃菜單上，可看見各品項都異常便宜，清寒家庭、身心障礙和65歲長者還可以半價優惠 (圖／翻攝自福田水餃臉書)
福田水餃頗獲好評，許多網友也都會特地朝聖用餐 (圖／翻攝自福田水餃)

高雄一家「福田水餃」以水餃「1顆1元」而聲名大噪，而店家打出的「身心障礙者、清寒家庭和65歲以上老人」只要出示證件，還能再獲半價優惠更讓民眾趨之若鶩。最近店家就在臉書專頁上貼出照片，一名靠拾荒維生的90歲老婦人掏出5元就吃飽的畫面惹哭網友，大讚老闆太有愛心。

水餃1顆1元，加上還有半價優惠，拾荒老婦只花5元就能飽餐一頓，讓老婦感激不已，直說好久沒有吃飽飯了，照片PO出後也讓網友淚崩，稱讚老闆有情有義。對此老闆在臉書上表示：「施比受更有福，行善的最高原則在保持受施者的尊嚴」。

事實上福田水餃的老闆可是大有來頭，老闆李杰是富豪居創投公司的創辦人，去年底接受訪問時，曾經被問到說「這樣做生意難道不怕賠錢嗎？」，當時李杰霸氣回應：「虧損我來擔」。原來李杰當初開店時，就是要來做公益，回饋給弱勢人群以及高齡長者。李杰表示，自己是白手起家，靠著自身努力，研究股票和房地產，20多歲就已經累積上億資產。

李杰說到各地做公益的過程中，發現許多人連飽餐一頓都有困難，與其捐款給機關看不到用途，不然自己下來做，賣便宜的水餃讓大家吃飽，還能接觸人群。

(中時電子報)

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