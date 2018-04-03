許書豪羨慕林宥嘉「喝水也有尖叫聲」嘆即興創作慘遭網友酸

許書豪舉辦 「TURN ON音樂會」。（上行娛樂提供）

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許書豪舉辦 「TURN ON音樂會」。（上行娛樂提供）
許書豪舉辦 「TURN ON音樂會」。（上行娛樂提供）

許書豪在3月12日剛滿31歲，他原先想和粉絲一起慶生，但因表演行程滿檔，加上正在趕錄新歌，始終喬不出時間舉辦生日會。直到後來許書豪靈機一動，提議利用3月29日拍攝新歌MV後的一小段空檔，直接在「LUVE Studio」原地舉辦 「TURN ON音樂會」，並隨機抽籤選出30名粉絲到MV拍攝現場和許書豪「零距離接觸」。

許書豪為了「TURN ON音樂會」費勁心思，除了一口氣飆唱〈金魚腦〉、〈留言寫歌〉、〈陽明山〉等多首歌曲外，還用粉絲們親筆寫下「對自己未來期許」的小紙條即興創作，並請一位粉絲從85到105中隨機選一個數字決定這首歌的歌速，讓眾人再次見識到他的超強音樂才華。許書豪在音樂會上自嘲：「我有一次上綜藝節目即興創作，卻被酸是set好的，我就再也不看網友留言了，很脆弱。」

這次「一人分飾五角」，使用5種樂器表演，許書豪從頭忙到尾，中途拿起水杯喝水時，因為沒有團員和主持人幫忙補空、熱場，許書豪開玩笑地說：「我上次去林宥嘉的演唱會，他一喝水就會有人尖叫，我在想什麼時候我才會有這種待遇。」話一說完，粉絲們立刻鼓掌、尖叫樣樣來，讓他開心地說：「謝謝你們答應我這種無理的要求！」

(中時)

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