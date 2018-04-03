韓國的亞馬遜殺手　Coupang料明年IPO

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韓國最大線上零售商Coupang成軍8年，如今已成為該國最成功的獨角獸之一，年營收已突破30億美元。這家已被視為「亞馬遜殺手」的新創公司，預料最快明年進行股票公開上市（IPO）。

分析師指出，Coupang在2017年營收上看30億美元，是韓國少數獨角獸之一（意指估值達10億美元以上的未上市企業），預料可能在2019或2020年進行掛牌。此外，Coupang的估值超越50億美元，創投業者已投資14億美元，該公司是韓國史上成長最快速且財務狀況最好的電子商務網站，稱霸當地高度競爭的電商市場。目前韓國沒有任何電商業者呈現獲利。

Coupang表示，韓國5,100萬人口約有一半下載該公司的App，這可能也是亞馬遜遲遲未進軍韓國的原因之一。

追蹤韓國科技業的網站TechforKorea創辦人崔勝萬（音譯）表示，「亞馬遜的電子商務優勢在於迅速交貨，但是所有韓國電商業者已經提供1日或當日到貨服務。」

Coupang創辦人金波（Bom Kim）時常將端到端（End-to-End）這句話掛在嘴邊。他堅持儘可能簡化客戶購買和退貨程序，他強調，「這會減少顧客的壓力」。

舉例來說，假使客戶購買的芭蕾舞鞋太小，只須在App點幾下，把鞋子放在門外即可，不需裝入盒子、不需收據，數小時內會有人來收走鞋子，並立即退款。

Coupang擁有自己的貨車，逾1萬名員工中4,000人是送貨司機。金波要求Coupang提供非常個人化的服務，「如果客戶有寶寶，不想要門鈴吵醒孩子，送貨員會改用敲門的方式。如果客戶不在家，我們會將包裹留在客戶指定位置，例如盆栽後面或樓梯間。」

(工商)

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