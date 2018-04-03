鮮肉團兄弟情拿氣魄告白 與BTS編舞合作「神教我跳舞」

2018年04月03日 22:23 中時 許雅淳

男團BET.A發行新歌〈MY GIRL〉。（葡萄子傳媒提供）

男團BET.A由成員由陽羿（原SUPER 131隊長）、黎開（原SUPER 131成員）、高泰專長舞蹈，入選大陸選秀節目《熱血街舞團》，馮宇則當過潘瑋柏的舞者，4人都是台灣人，新單曲〈MY GIRL〉MV於3日發行。

新歌〈MY GIRL〉，歌詞是由隊長陽羿親自創作，他表示：「寫歌詞時，我想像自己和哥兒們，在心儀的女孩面前，小鹿亂撞卻又要強自鎮定裝霸氣的心情！」成員黎開則說：「希望用《MY GIRL》這首歌，鼓勵男生們勇往直前，拿去男性的氣魄，自信、獨立面對愛情！」

〈MY GIRL〉這首歌更破天荒邀請到挪威編舞大師Quickcrew加盟，為新歌〈MY GIRL〉編舞。Quickcre曾與挪威知名歌手Karpe Diem和泰國民謠天后Yinglee Srijumpo合作，目前在亞洲地區除長期與防彈少年團（BTS）合作外，BET.A是Quickcrew目前在華語圈唯一指導、編舞的團體。成員馮宇曾不可置信的說：「以前都是從YouTube上看到偶像Quickcrew在編舞，沒想到神居然就出現在我身邊教我跳舞，得知這個消息感覺奇跡發生了！」

(中時)