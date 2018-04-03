SBL》最佳新人王張文平率領金酒擊潰台啤進四強

2018年04月03日 22:32 中時電子報 黃邱倫

第15季SBL超級籃球聯賽金酒異軍突起拿下例行賽第三名席位，拉莫斯包辦3座個人獎項(得分王、籃板王與最佳洋將)，台法混血張文平與蘇奕晉則在今晚分別獲的最佳新人和最佳進步獎，而張文平光是上半場就攻下20分，帶領金酒94比60擊潰對手，季後賽首輪3比1淘汰台啤，順利闖進四強，將在7日於彰化體育館和桃園璞園爭奪冠軍賽門票。

金酒蘇奕晉拿下本屆SBL最佳進步獎。(黃邱倫)

金酒自從第6季接手後(前身分別是九太科技、東森羚羊、米迪亞)，長年積弱不振，始終在後段班徘徊，9年來從未闖進最後四強，直到本季才終於脫胎換骨，尤其是拉莫斯勇冠三軍，成為金酒能夠在例行賽僅次於裕隆與璞園的最大功臣。

帶著1勝打進季後賽的金酒，上周六首戰4分差險勝台啤，取得聽牌優勢，隔日再戰落敗，但仍保有2比1領先局面。今日在桃園巨蛋進行的第三戰，金酒為了避免夜長夢多，開賽後就展開狂轟猛炸的攻勢，張文平遠投近切無不得心應手，光是上半場就砍進20分，幾乎一手就剿滅敵軍(台啤上半場僅得23分)，帶領金酒取得30分絕對領先優勢，比賽也提前宣告底定勝負，最終大勝34分，全隊用實力證明金酒已非昔日吳下阿蒙。

拉莫斯攻下全場最高27分，張文平貢獻25分，張容軒挹注10分，三人聯手打得對手潰不成軍；台啤洋將華倫第二節就陷入4次犯規麻煩，整場比賽打來綁手綁腳，最後更是犯滿畢業，台啤只能以敗仗收場。

(中時電子報)