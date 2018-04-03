孫安佐想回母校參加畢業典禮 母校這樣回應了！

2018年04月03日 22:32 中時 葉書宏

藝人狄鶯之子孫安佐因涉嫌在美國威脅要對學校開槍遭逮捕，孫安佐在台就讀的康橋國際學校今（3日）寄信給所有家長，信中以「畢業典禮屬於畢業生在校的最後一次活動，且場地座位有限。」回絕孫希望返校參加畢業典禮的心願。

康橋國際學校的信中提及，孫安佐曾就讀該校高一至高二，於2017年7月轉出，已無學籍，也非以該校交換生名義赴美國就讀。部分媒體報導錯誤，已提出澄清，基於保護學生隱私，且已進入美國司法程序，不會對外說明學生在學的學習情況，希望老師、學生、家長避免對外談論相關話題。

該校一直重視國際觀及多元文化素養，發生此事件，感到遺憾要更以此為借鏡，將利用校內課堂及大型講座，加強學生的法治教育、品格教育以及對多元文化的認真與尊重，提醒學生不應在任何場合或網路平台上，發表藐視、批評、傷害他人的言論，或是按讚回應類似言論。

另外，該校赴美就讀大學名校校有眾多、表現優異，受到美國大學肯定，因此增加該錄取校學生人數，孫雖就讀該校，但此事件為個案，相信不至於影響未來學生申請美國大學的權益

信中亦提到，孫安佐希望可以回台參加高中同學的畢業典禮，校方可以理解孫的心情，然而，畢業典禮屬於畢業生在校的最後一次活動，且場地座位有限，因此，除了畢業生家人和受邀貴賓外，校方原本就未開放其他外賓參加畢業典禮，未來，孫如果希望返校探視師長，仍可透過校友入校程序提出申請，會依相關規定處理。

(中時)