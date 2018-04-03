2018舞王世界公開賽 本周六台北對決

2018年04月03日 22:58 中時 蕭承訓

2018舞王世界公開賽，將於4月7日上午9時-晚上10時，在台北小巨蛋舉行，共有來自美洲、歐洲、澳洲、亞洲等30多國家400對選手參賽，此次比賽剛好在清明連假期間，主辦單位特別邀請民眾一起參與，一起舞動愛心。

台灣體育運動舞蹈發展協會自2005年開始主辦世界級國際國標舞蹈賽事，今年已第10年在台北小巨蛋舉辦，目前已收到世界前24前的職業好手報名，並邀請到世界摩登舞冠軍Arunas & Katusha、世界拉丁舞亞軍Stefano & Daria、世界特技舞亞軍Gerhard &Amor Kruger來台參與此次盛宴。

主辦單位指出，一般民眾想看世界級舞王需要到歐洲黑池才能觀賞高水準比賽，此次該協會將國標舞世界冠亞軍舞王比賽完整帶進台北小巨蛋，讓國標舞迷不用坐飛機、不用花大錢，在台北小巨蛋就能夠看到高水準世界大賽。

主辦單位表示，活動每年結合限量舞王公益悠遊卡的發行，為了讓更多弱勢又熱愛舞蹈並深具潛力的小朋友，能有機會成為另一個未來的台灣之光，今透過世界黑池冠軍，國標舞王引領，正式展開台灣之星『舞王小種子 希望工程』的活動，經由公益捐贈，讓民眾能擁有與眾不同的悠遊卡，有興趣的民眾在本周六、也就是4月7日晚上6點到9點半可蒞臨小巨蛋一同參與競標。

(中時)