狄鶯救子》孫安佐出事 康橋發聲明切割

2018年04月03日 22:58 中時 洪秀瑛

校方聲明。（家長提供）

孫鵬夫妻在美國全力搶救兒子。（取自臉書）

孫鵬夫婦18歲兒子孫安佐在美因涉恐攻遭逮，孫安佐高一、高二時在台灣就讀的私立康橋國際學校，3日對所有家長發聲明，指出孫安佐去年就轉出，並非校方交換學生，「已無本校學籍」，校方劃清界線，此舉引來不同聲音。

康橋國際學校秀岡校區校長徐文淞今在聲明中指出，希望師生家長避免討論此話題外，還保證此個案不致於影響未來學校學生申請美國大學的權益。針對孫安佐被捕後，曾表示想返台參加畢業典禮，校方則以「畢業典禮屬於畢業生在校最後一次活動，且場地座位有限」，除了畢業生家人和受邀貴賓，學校原本就未開放其他外賓參加畢業典禮等理由，婉拒孫安佐出席。

私立康橋國際學校秀岡校區聲明如下：

親愛的家長您好，自3月29日媒體報導孫安佐同學在美發生的事件，引起許多家長關注，為避免家長誤解和擔心，特別提出以下說明：

一、孫同學確實曾於本校就讀高中一至二年級，於2017年7月轉出，已無本校學籍，也非以本校交換生之名義赴美就讀。對於部分媒體的錯誤報導，本校已提出澄清，媒體也做了更正。然基於保護學生隱私，且本事件已進入美國司法程序，本校不會對外說明學生在學的學習情況，也希望所有老師、同學和家長，避免對外談論孫同學的相關話題。

二、康橋一直重視培養學生的國際觀及多元文化素養，如今發生此事件，我們除了感到遺憾，更要以此為鏡。本校將利用校內課堂及大型講座，加強學生的法治教育、品格教育以及對多元文化的認知與尊重。尤其提醒學生，不應在任何場合或網路平台上，發表藐視、批評、傷害他人的言論，或者按讚回應類似言論。

三、本校赴美就讀大學名校的校友眾多，且表現都相當優異，受到美國大學的肯定，因此增加錄取本校學生的人數，近日也持續有多位學生錄取Cornell University、NYU、UCBerkeley等美國名校。孫同學雖曾就讀本校，但此事件為個案，相信不致於影響未來本校學生申請美國大學的權益。

四、有關孫同學希望能回台參加高中同學的畢業典禮，我們理解孫同學的心情，然而畢業典禮是屬於畢業生在校的最後一次活動，且場地座位有限，因此除了畢業生家人和受邀貴賓外，學校原本就未開放其他外賓參加畢業典禮。未來孫同學如希望返校探視師長，仍可透過校友入校程序提出申請，學校會依相關規定處理。

五、相信此事件讓我們大家都上了一課，希望事件能儘快落幕，讓所有學生都能安心的學習，不再受到干擾。

(中時)