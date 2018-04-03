獨／兒女也念康橋 賈永婕、郁方這麼說

2018年04月03日 23:18 中時 洪秀瑛

郁方（左）和賈永婕交情不錯。（取自臉書）

賈永婕日前曾帶女兒出席活動。（取自臉書）

孫鵬夫婦18歲兒子孫安佐在美因涉恐攻遭逮，孫安佐高一、高二時在台灣就讀的私立康橋國際學校，3日對所有家長發聲明，指出孫安佐去年就轉出，並非校方交換學生，「已無本校學籍」。針對孫安佐被捕後，曾表示想返台參加畢業典禮，校方也以「畢業典禮屬於畢業生在校最後一次活動，且場地座位有限」，除了畢業生家人和受邀貴賓外，學校原本就未開放其他外賓參加畢業典禮等理由，婉拒孫安佐出席。校方切割孫安佐，此舉引來不同聲音。

賈永婕的兩個女兒念康橋國際學校國三和國一，她今晚隨老公及帶著3個小孩到加拿大度假一周，被問孫安佐事件，她坦言女兒看到新聞後，回家有找他們討論，她告訴女兒到國外要小心、不要亂開玩笑，其他沒再和小孩多說；因為孫念高中部，女兒是國中部，所以對孫高一、高二的事不太清楚，對學校發聲明，她低調不予置評：「這是他們面對的一種方式吧。」

郁方的兩個兒子念康橋國際學校青山校區的小學部，分別是小五、小四，女兒念同一個學校的幼稚園，她說幼稚園和小學、國中、高中部的網站都是分開的，幼稚園和小學部也離高中很遠，「而且康橋的特色就是父母很少參與學校的部分，我也是看新聞才知道他念康橋」，對於學校發聲明畫清界線？郁方說「學校有學校的立場，我也不方便多說」。

(中時)