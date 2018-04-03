飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享壽94歲

美國飛虎隊將軍陳納德及其夫人陳香梅。（圖／公視提供）

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中時電子報
2015年10月7日總統馬英九（右）7日下午在總統府接見美國飛虎隊陳納德將軍遺孀陳香梅（左），並頒發抗戰紀念章和證明書給陳納德，由陳香梅代為接受。（圖／中央社）
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根據華盛頓郵報（The Washington Post）3日報導，飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅3月30日在華盛頓家中過世，享壽94歲。

陳香梅，1925年生於北京，嶺南大學畢業後擔任中央社記者，於採訪飛虎將軍陳納德時兩人一見鍾情，1947年與陳納德結婚，陳香梅當時22歲，陳納德54歲。

陳香梅與陳納德的婚姻當時傳為佳話。陳納德將軍於年輕時著有《防禦性追擊的作用》，闡述戰鬥機於空中纏鬥的重要性，可惜未獲美國空軍重視，1937年以上尉退伍。二戰時，「中華民國空軍美國志願大隊」於1941年正式成立，陳納德任指揮官，1941年12月20日首戰日本軍機，以0比9出師大捷。1943年，美駐華特遣隊編為美國陸軍第14航空隊，陳納德晉升少將司令，1943年底出任中華民國空軍參謀長。1945年8月，陳納德被授予中華民國最高榮譽青天白日大藍綬帶。

1944年，陳香梅為中央社外語記者，由於英語流利，被派往採訪陳納德，兩人一見鍾情，於1947年22歲的陳香梅與54歲的陳納德完婚。

二戰後，陳納德與陳香梅定居於美國華盛頓，1958年陳納德病逝美國。1963年，美國總統甘迺迪邀請陳香梅進入白宮工作，成為第一位進入白宮的華人。陳香梅是資深共和黨人，曾任雷根總統與老布希總統的核心顧問。

(中時電子報)

文章來源：Anna Chennault, secret Nixon envoy, Washington figure of ‘glamour and mystery,’ dies at 94

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