第一美女撇拜狐仙 她默認是信徒只為求洋男捐精

2018年04月04日 00:01 中時電子報 蔡曉婷

名嘴許聖梅上月初在直播爆料，指大陸富豪馬雲在賺大錢以前，曾參加創辦狐仙堂的葉雲堯老師演講，但此事未獲證實。而在十分注重人緣的演藝圈中，不少女星過去也曾被爆拜狐仙求桃花與好人氣，有人第一時間撇迷信否認，也有人當了多年蕾絲邊坦言想求精主出現，好完成生娃當媽心願。

而葉雲堯過去接受訪問曾分享拜狐仙的SOP，說第一步是「種香」，信眾必須雙手一上一下站在太極圖上，以跟狐仙串聯氣場，接著是擲筊求符，女生求「媚符」，男生求「魅符」，貢品是雞蛋與麻糬，且求得符咒後，清晨要照鏡子拉兩邊眼皮，每天淨身後還須脫光衣服和神明溝通。

蕭薔否認拜狐仙。（圖／中時資料照片）

1. 蕭薔

「台灣第一美人」蕭薔10多年前被爆料拜狐仙增加桃花，當時蕭薔無奈表示，自己根本不知道狐仙廟在哪，更不可能是信徒，也說自己行得正、做的正，才敢斬釘截鐵否認說「沒有」，平時只會去行天宮、龍山寺，之後又傳蕭薔母親為女兒能早日有好姻緣求助仙姑盧蓓蓓，蕭薔則說出動求神的並非母親，而是二嫂，也替信觀世音的蕭媽媽緩頰，澄清蕭母「佛前獻花」是很正常的事。

宣宣曾大方分享拜狐仙經過。（圖／中時資料照片）

2. 宣宣

台灣首位AV女優當年以拍《台灣水電工》一片一砲而紅，14年前她被點名拜狐仙，宣宣大方坦言是真的，並分享起初是經紀公司介紹她來這裡拜拜，回去之後覺得整個人都變了，原先動作大剌剌的她突然舉手投足都充滿女人味，身材也變纖細，她強調狐仙並非怪力亂神，而是「正教」，認為此事沒什麼好隱瞞。

小潘潘稱拜狐仙後身體變好。（圖／中時資料照片）

3. 小潘潘

女星小潘潘過去承認拜過狐仙，當時她在經紀人帶領下首次踏入宮廟，並表示那陣子她身體出狀況，氣血不通、有氣無力，見過神明後不只身體變好，運氣也變佳，還「好康道相報」揪公司員工也來拜，大家都表示神奇。

江美琪拜神後曾神奇邂逅帥哥。（圖／中時資料照片）

4. 江美琪

才女江美琪8年前也到狐仙廟求過姻緣，當年單身的她在朋友的建議下到狐仙廟拜拜、求媚符，江美琪擲筊時還一次就過，之後她聽從神仙指示多穿寶藍色禮服，果然在蔡依林姊姊的婚宴上邂逅了一名帥氣ABC男子，該男還自我介紹是江美琪的忠實歌迷，讓她嘖嘖稱奇。

徐子珊被指來台拍片時學會拜狐仙。（圖／達志影像）

5. 徐子珊

港姐冠軍出身的徐子珊曾演出不少電視劇、電影，也曾出過EP，2013年她遭媒體爆料出沒在一間紙紮鋪，而店內正好有狐仙靈壇，傳聞她當年來台拍攝九把刀電影《打噴嚏》時，因緣際會學會拜狐仙，但之後有記者求證紙紮鋪認不認識徐子珊，對方卻回應：「不認得！」

陳純甄拜狐仙等當媽。（圖／中時資料照片）

6. 陳純甄

「撞球界漂亮寶貝」陳純甄人美感情卻不順，2014年她與女友柯雅馨因爭產一度鬧翻又和解，隔年陳純甄遇上新女友Reina，未料對方竟是為了她的錢才交往，身心俱疲下，陳純甄去年被直擊現身台北拜狐仙，她也承認有此事，但不只為了招桃花與好人緣，鬆口希望有「生Baby的好緣」，她已找到一位外籍帥男好友願意捐精，萬事皆備，目前正在調養身體等當媽。

(中時電子報)