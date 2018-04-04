高雲翔爆性侵！為什麼這些女星都選擇原諒腥夫

2018年04月04日 00:02 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

《羋月傳》中飾演「義渠王」的男星高雲翔，日前在澳洲爆出性侵疑雲，現在更不能交保，外界推估他恐怕至少有一年半載不能返家。不過第一時間，高雲翔的妻子董璇強調「相信他」，也讓許多網友好奇，這些年來偷吃、出軌的名人中，絕大部分另一半都選擇原諒。

高雲翔在澳洲爆出性侵疑雲後，至今案件進度調查緩慢，甚至有律師透露審判期恐怕會拖到一年半載，不過在性侵新聞爆發後，董璇第一時間出面力挺老公，直言「我相信他。」讓不少人好奇這起性侵案的始末，而近日又有高雲翔的好友出面爆料，指稱他是被敵方劇組陷害，目的就是要讓高雲翔主演的戲劇全上不了檔，來個玉石俱焚。

文章和馬伊琍破鏡重圓，兩人重修舊好。（圖／取自微博）

不僅董璇第一時間出面原諒老公，其實先前轟動大陸的，莫過於文章和姚笛被拍到的出軌情。外界當時都好奇正宮馬伊琍的態度，隨後她在網上寫了句「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，這句「且行且珍惜」可算是當年金句之一。

林丹出軌後，妻子謝杏芳也選擇原諒。（圖／取自微博）

而後體壇好男人林丹，實力強又有顏值，沒想到卻也被拍到和小三在外接吻開房間的畫面，讓才剛生完小孩沒多久的老婆謝杏芳很沒面子，許多網友支持謝杏芳斷開渣男；沒想到最後的結果，是謝杏芳在網上放出一張一家三口手牽著手的大和解照，謝杏芳更說全家人會支持這個「敢於擔當、知錯能改」的男子，讓許多人跌破眼鏡。

但外界好奇為何這些女星都願意第一時間原諒腥夫，就有專家認為，其實回歸到現實面，這些藝人充其量不過和一般人一樣，都在面臨單純的婚姻問題，當身份單純化後，想要義無反顧的離婚並不是這麼容易，除了雙方的愛之外，要考慮的除了雙方家庭、孩子外，因為公眾人物的形象，背後牽扯的恐怕還有更龐大的商業價值與金額。

(中時電子報)