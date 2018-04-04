律師說法》孫安佐遭搜出手槍、千發子彈 法庭攻防重點是…

2018年04月04日 00:27 中時電子報 黃眉青 文／李詩楷律師、編輯／

藝人狄鶯、孫鵬夫婦兒子孫安佐揚言恐攻美國校園遭逮，案情急轉直下，警方先前未查到孫安佐真正持有槍械，3日證實home媽替孫安佐藏匿自組手槍和1600發子彈。而狄鶯再案發後首度見到兒子，見到孫安佐身穿囚衣，激動落淚。

●法律評析

律師李詩楷分析，藝人狄鶯之子孫安佐因揚言要在美國校園開槍，目前遭美國司法機關羈押中，事件引起廣泛討論，特別是孫安佐是否可能成立非法持有槍械或恐攻等罪名。本案特別之處在於孫安佐為非美國籍人士，而且為青少年，在法律責任上是否真的值得給予嚴懲或非難，頗有討論空間。

而孫安佐非美國籍人士，年紀尚輕，對於美國聯邦法令或各州州法缺乏認識，亦屬當然，因此在主觀惡性上就不是那麼強烈或不值得諒解，再者，孫安佐曾揚言要到校園開槍，事後稱只是開玩笑，是否可信？從先前警方扣押的證物來看，孫安佐持有的物品若根本無法實現他向同學所稱之槍擊校園，那麼，也許孫安佐說只是開玩笑，就能說服美國法官，但3日警方查出的最新證物來看，孫安佐持有1600發子彈和自組手槍，恐怕難以推託過失。

最後，孫安佐坦承想要上網購買槍枝不利於己的陳述，是否是在沒有律師陪同應訊下，或者未經告知得行使緘默權(Miranda warning)下所為，也會成為將來法庭攻防的重點了。

(中時電子報)