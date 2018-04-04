韓國瑜突襲黨中央 藍營在高雄玩完了

2018年04月04日 18:00 中時電子報 徐慈薇 /編輯、財訊雙週刊●高立南/文 /編輯、財訊雙週刊●高立南/文

原本被視為藍營高雄市長準參選人的韓國瑜，竟意外現身於台北市長初選登記場子領表，演出「快閃」鬧劇，不只讓高雄選情更加雪上加霜，也再凸顯國民黨「沒錢不會選」的積弊。

我們不要滿漢全席，但總不能沒有一碗滷肉飯！」3月16日，國民黨台北市長初選登記截止前一刻，被黨內視為是年底高雄市長規畫人選的高雄市黨部主委韓國瑜，突然現身領表登記參選台北市長，為藍營首都選情投下震撼彈。此舉更將國民黨在南部艱困選區所遭遇的問題，完全攤開，再度重傷國民黨年底縣市長選戰布局，甚至危及黨主席吳敦義的領導威望。

國民黨在中南部選情空前艱困，眾人皆知，其核心癥結在於黨中央長期疏於培養在地人才，往往到了選舉時，不是被迫與地方勢力妥協，就是改派「刺客」參選。長久下來，導致國民黨在中南部缺乏願意為黨一戰的戰將。

韓接主委半年就撕破臉

「選戰糧草」是最大關鍵

歷經2014年、2016年兩次大選，國民黨中南部縣市幾乎全面失守。去年黨主席選舉，吳敦義以一輪過半無人可攖其鋒之姿當選，黨內原高度期待，以吳敦義曾擔任南投縣長、高雄市長等從政歷練，將可望成為繼立法院前院長王金平之後，國民黨內最熟悉中南部選情、最能與綠營分庭抗禮的黨魁人選。

然而，吳敦義在上任之初，隨即規畫由北農前總座韓國瑜南下開疆闢土，出任高雄市黨部主委一職、進而參選2018年高雄市長，硬生生將在高雄經營甚深、地方風評頗佳的前主委兼市議員黃柏霖逼退，但此次又鬧出韓國瑜「快閃」登記台北市長的風波，恐怕已讓年底港都選情提前結束了。

黨內知情人士透露，當初吳敦義規畫韓國瑜南下出征高雄市長時，不僅妻子李佳芬反對，就連幕僚群也極力主張韓國瑜應該留在北部，圖謀參選台北市長或投入2020年雙北立委選舉。

但考量黨中央高層苦苦相勸，加上外界對韓選高雄市長也有不錯反應，認為韓敢衝敢戰的行事作風，非常符合高雄選民「氣口」，最後韓只好答應先接下市黨部主委職務，至於是否參選高雄市長，則盼黨給他半年時間走訪基層思考，再作決定。

巧合的是，3月7日，民進黨高雄市長初選結果出爐，當天正好是韓國瑜接任主委半年之日，惟韓不僅未宣布是否參選高雄市長，反而表示要延後到月底再對外宣布，之後韓國瑜甚至直言不諱地說，「黨部資源」與「選戰糧草」是他最後評估參選高市長與否的最重要因素，形同隔空倒打黨中央一耙。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)