決戰雙北》國民黨新北二虎相爭 民進黨以逸待勞有望扳回一城？

圖為國民黨新北市青年工作委員會日前舉行總會長交接，新北市副市長侯友宜(左)到場祝賀，離開之際恰巧與前台北縣長周錫瑋(右)相遇。（資料照,葉書宏翻攝）

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中時電子報

為角逐國民黨新北市長提名，周錫瑋、侯友宜兩強相爭，車隊拜票、基層組織、大型看板、網路臉書等各自動員。有網友提及，若國民黨新北內部無法整合，民進黨恐能扳回一城。

國民黨新北市長初選民調結果本周五(6日)即將出爐，主要人選侯友宜、周錫瑋近來動作頻頻，車隊拜票、基層組織、大型看板等各自動員，除了基本支持者，更全力搶攻年輕選票，希望最後關頭順利勝出。此外，周錫瑋日前與黨籍立委羅明才、林德福同台掃街，並對外宣稱自己是最強的母雞。前新北市副市長侯友宜日前與12名首次參選的議員參選人，共同召開「藍色新力量」記者會，一方面讓侯展現「母雞」氣勢，另一方面議員參選人也力挺侯參選，周候兩人互別苗頭火藥味濃。

此外，有網友提及，民進黨要選的人已經在打廣告，台南高雄都有人選，其他地方也陸續出來了。為何新北還不快點推，到底在考慮什麼？

然而，有網友認為，侯友宜、周錫瑋在地方上是打得火熱，民進黨能「以逸待勞」，在新北市長選舉扳回一城。不過也有網友認為，「新北民進黨除了賴清德有點機會外其他不管出誰都不會贏」、「我也猜新北dpp誰出都會輸 執政錯亂的包袱太可怕了」、「新北就算光頭來只能抓住DPP基本盤再多一點 不會贏」。

(中時電子報)

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