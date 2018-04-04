承認才有機會打敗！溫朗東：柯P這優點是政治人物中最強

台北市長柯文哲。（資料照,方濬哲攝）

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中時電子報

2014年9合1大選，眾所矚目的台北市長之戰，無黨籍台北市長候選人柯文哲以85萬3983票、高達57.16%的得票率，擊敗國民黨台北市長候選人連勝文成為歷史上第3位無黨籍台北市長。自由台灣黨政策部主任溫朗東在臉書指出，柯文哲的網路經營，是全臺灣政治人物裡面最強的，「承認他的強，才有機會打敗他的強」。

以政治素人之姿當選台北市長的柯文哲，3年多前能打贏北市選戰靠得是分析大數據，除了大量蒐集網路輿情，也從中挑出年輕人有興趣的議題加以操作。這幾年來，臉書也不再是唯一的互動平台，尤其不少年輕人改用IG和朋友互動，柯文哲也發現這股趨勢，他在去年7月加入IG平台，發文內容和臉書分流，目前粉絲人數已突破24萬人。

對此，溫朗東在臉書指出，「柯文哲的網路經營，是全臺灣政治人物裡面最強的」。他算了從2014年11月29日市長選舉結束以來，六都市長的臉書影片數量，柯文哲201部；朱立倫353部（加上總統選舉）；鄭文燦165部；林佳龍209部；賴清德82部（加上行政院長）；陳菊36部。溫說單從數量來看，柯只算是前中段班，但若把影片的平均按讚數、分享數、留言互動數、總觀看次數綜合來看，每一項柯文哲都是海放，「那是因為柯文哲的臉書影片品質高得驚人」。

溫朗東提及，柯文哲是最會用直播影片，製造「實境秀」效果的政治人物。此外，溫說柯P還有極其優異的大型活動宣傳影片。

「承認他的強，才有機會打敗他的強」。溫朗東指出，若看出柯的危險，就要想辦法擊倒他。若要擊倒他，就要搞懂遊戲規則，就要知道他強在哪裡，像是海綿一樣吸收他的優點，找到他的破口。

(中時電子報)

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