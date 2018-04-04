戀情長跑無果！女星大器談舊愛成家 她風光成百億人妻

女星被問到戀情長跑無果的舊愛，她們都展現高EQ回應。（圖／本報系資料照片（中、左）、取材自樂基兒Instagram）

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中時電子報
／綜合報導

當戀情最後走到分手的結果，如何面對舊情人，始終是一門難題。而在演藝圈中不少女星被問到戀情長跑無果的舊愛時，她們都展現高EQ回應，香港天王黎明迎接第二春還即將當爸，前妻樂基兒大器獻祝福，而郭富城去年傳出婚訊時，熊黛林也透過經紀人大方恭喜。

香港天王黎明迎接第二春，還即將升格當新手爸。（圖／達志影像）

香港天王黎明2012年與樂基兒離婚後，日前傳出小他19歲的唱片公司女助理阿Wing肚皮有喜，黎明也宣布喜訊：「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種緣份，有了小生命更將令我成為父親，並帶我進入人生中另一階段。」

樂基兒也在去年找到幸福，與交往2年食品大亨完婚。 （圖／取材自樂基兒Instagram）

對於黎明迎接第二春還即將當爸，黎明前妻樂基兒得知也大器獻祝福：「恭喜，很替他們開心！」而樂基兒也再次找到幸福，去年與交往2年食品大亨完婚。

郭富城2017年雙喜臨門，不只終結單身還升格當爸爸。（圖／本報系資料照片）

郭富城（城城）和熊黛林愛情長跑7年最後未修成正果，兩人各自找到幸福，熊黛林2016年嫁給香港百億富豪郭可頌，小倆口也將迎接愛的結晶，而郭富城則在去年結婚、生下女兒，兩人都各自成家，展開新生活。

熊黛林在舊愛郭富城傳婚訊時，透過經紀人恭喜：「祝他們幸福快樂」。（圖／本報系資料照片）

熊黛林在舊愛傳婚訊時，也透過經紀人大方恭喜「祝他們幸福快樂」，還因此登上微博熱搜，引發熱烈討論。而對於舊愛熊黛林夫妻努力一年終於懷孕，城城坦然獻祝福。

得知林宥嘉即將當爸時，鄧紫棋大方祝福：「祝他3年生2個」。（圖／本報系資料照片）

林宥嘉與丁文琪在2017年步入禮堂，並今年宣布肚皮有喜，曾與林宥嘉交往4年的鄧紫棋被問到此事時，她大方祝福林宥嘉，笑說：「祝他3年生2個」。

巧的是，鄧紫棋當年來台宣傳電影《一路逆風》時，碰上林宥嘉結婚喜訊，她1月來台宣傳演唱會，則剛好遇到林宥嘉宣布當爸，對此，鄧紫棋則說：「如果能為他們帶來好消息，我願意常來。」

(中時電子報)

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