溫莎小鎮炸鍋！哈利梅根婚禮吸十萬人 警出史上最大陣仗維安

2018年04月04日 10:01 中時電子報 蔡萱

溫莎古堡。(圖/shutterstock)

英國哈利王子（Prince Harry）和美國女星梅根（Meghan Markle）將在5月19日巨型盛大的皇家婚禮，引來全球矚目，不過這要一樁美事，恐怕是要苦了溫莎小鎮的警察，因為哈利和梅根將在這裡的的溫莎城堡（Windsor Castle）完成終身大事，警方也預估這會吸引超過10萬名觀光客共襄盛舉。

泰晤士河谷（Thames Valley）警方表示，哈利和梅根的婚禮預估將會吸引十萬人湧入溫莎古堡所在的小鎮。警方表示：「這次警力部署對規模，將會是泰晤士河谷警方史上數一數二大的」。

警方也表示，屆時將會實施一系列的維安措施，來實行包括路障和車牌辨識技術，也會出動武裝警察、偵測犬和直升機，甚至連「觀光客在當天也可能會被攔查」，警方也將巡邏各車站和駛入溫莎的列車。

哈利王子和梅根將在5樂於英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）寓所溫莎城堡的聖喬治教堂（St. George's Chapel）舉行皇家婚禮，勢必將吸引全球關注。哈利的哥哥和凱特王妃在2011年於西敏寺教堂舉行婚禮時，也吸引了超過60萬人夾道歡呼、共襄盛舉，再加上觀賞電視直播的人數，帳場世紀婚禮一共吸引超過20億人關注。

(中時電子報)