護理師勾引人夫消防男「洞刺洞刺」 還嗆正宮放人

2018年04月04日 00:02 中時電子報 吳家詮

台灣中部一家醫院女護理師，因為在急診室工作關係，認識一名已婚的消防員，二人日久生生情，透過臉書交往，並且上了床發生親密關係。怎奈消防員要終止這段「婚外情」，護理失卻不肯罷休，將二人的親密對話「我們來洞刺洞次吧」等曖昧對話和親熱照片傳給「正宮」示威，氣得消防員太太反撲提告。

判決書，女護理師曾傳簡訊給消防男，「我要三次、我三個月沒做了」、「我要搞你、快點約時」、「我只是要你的肉類、打錯、是肉體」、「我們來洞刺洞次吧」等；朱男則回應「我是要你保證、如果三次後、你又找我怎麼辦？」，由此可證明女護理師不斷要求再與他發生3次性行為。

由於消防員急於要脫離這段「孽緣」，因此對護理師漸行漸遠，哪知道女護理師還是不願放手，將她與消防員的曖昧對話和二人衣衫不整在一起的照片傳給「正宮」，並傳訊息嗆說「這就是真相、謝謝OO這麼用心的愛我、還有影片檔、就讓我好好幸福的珍藏」等語，之後又傳了一次「我要OO負責我、我要他對我負責、我給他我的真心、我給了他我的身體、我給了他我的感情。」

這名護理師為了「黏條條」人夫消防員，還使出向消防署檢舉他「親密愛人」有婚外情來威脅，後來消防署介入調查，該名消防員也受到懲處，消防員的太太憤而提告，刑事部分護理師和消防員分別被判徒刑，獲緩刑處分。

民事部分，法官認為女護理師的行為已逾越社會通念所能容忍範圍，達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，讓消防員妻深受打擊、心理造成嚴重傷害，無法與丈夫共同生活而離異，因此判消防員和護理師2人應賠償40萬元。

(中時電子報)