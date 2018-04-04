大嘴巴是你嗎？ 快來看看你的口風多緊

2018年04月04日 00:02 中時電子報 余弦妙 、文/邱映慈 編輯/、文/邱映慈

當你的朋友告訴你「這些話不要說出去」，你會怎麼處理呢？是口風超緊的保守秘密，還是轉身立刻放送給大家知道呢？快來測測看你是不是一個大嘴巴！

靜下心來，選擇一張你喜歡的牌！

選一張自己喜歡的牌。(圖/圖／AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜)

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選擇到這組牌得朋友，奧斯真不得不說你們還真是個挺能保守秘密的人啊！畢竟這樣的牌組多半代表的是寧靜與安全，所以基本上你不是那種聽完別人的秘密或小八卦後會到處傳話的人，你挺能感同身受的。所以只要對方跟你說希望你能保守這秘密或是聽完就好，你也就真的聽聽就往心裡放的。但老實說，也因為你也覺得道人八卦或是說別人的秘密，是件不道德的事情。所以在當你面對這樣的流言蜚語或秘密時，你也就覺得聽聽就好。畢竟你也很愛面子，被人抓著質問為何到八卦或是流出秘密時，對你來說還是很丟臉的。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯真不知道怎麼說你啊！大抵上來說你就不是個喜歡聽別人八卦或秘密的人。畢竟這樣的牌組多半代表的是包容與理性，所以你在面對流言蜚語你也不太會隨波逐流，或是在面對別人的秘密的時候你也不會老放在嘴上。而更多時候奧斯會說，你們的個性很特別，你不是那種會主動去探聽別人秘密的人，也不是那種會逼朋友講秘密的人，畢竟對你來說，你要說的事情自然就會告訴我，不用我去跟前跟後問上個好幾句啊！因此奧斯要說選擇到這牌組的你，就還算是挺守口如瓶的唷！

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選擇到這組牌的朋友，該說你們天真，還是奧斯該好好念念你們了？因為你們就是標準的不小心脫口而出的人！基本上這樣的牌組多半代表的是愚昧與粗心，所以你會發現一件事情，朋友和你說些秘密的當下你清楚知道這件事情可千萬不能說出去，或是聽到八卦時，你也知道就聽聽就好了，但偏偏你就是有時候在跟別人聊天或姊妹聊天時，一開心就不小心說出來了！而且每次都是沒意識的說出來，就好像一件挺正常的事情，每每都把告訴你祕密的朋友氣翻了。當然這都是無心之過，不過奧斯建議你還是要注意一下囉！

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選擇到這組牌的朋友，拜託啊～奧斯要說你們的世界裡根本沒有所謂的秘密啊！首先這樣的牌組多半代表的是碎嘴與討論。所以奧斯要說祕密可千萬不能讓你們知道，你就是標準的把話放在心裡會難過的人，知道些什麼事情就會迫不及待的想和自己的姊妹或好朋友分享的人，而你也會覺得自己挖到一件挺大條的事情啊！只是好是好在說，你不會傻傻地還去跟當事人周遭會接觸的人說，你頂多也就在自己的好姊妹或好朋友之間，碎嘴一下這樣的一件秘密，只是奧斯還是要老話一句，「鴨蛋再密也有縫」，自己可要好好留意囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時電子報)