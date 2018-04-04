「泡麵之王」到底是誰？ 網友票選結果出爐

網友票選出最好吃泡麵。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

泡麵的便利性獲得大眾的青睞，也成為許多人想快速便利解決一餐時，或是半夜想吃消夜時的選項，就有名網友在批踢踢(PTT)上發文表示，自己本身就特別愛麵類，他挑選了自己心中最愛的泡麵，他想讓網友們票選一下，心中最愛的泡麵是哪一款？沒想到大家最愛的果然還是「台酒花雕雞麵」。

台酒花雕雞麵得到網友一致好評。(圖/翻攝自PChome)

這名網友在知名論壇批踢踢上發問，他表示自己本身就是「麵類愛好者」，他表示自己就算是吃火鍋主餐也一定選擇麵類，再加上自己一個人住外面，幾乎都是外食，因為住的地方不方便做菜，因此多半是煮個快煮麵或泡麵，因此吃過許多種的泡麵，原PO自己心中的最愛就是印尼的Indomie營多麵，鹹鹹甜甜的醬料配上麵整個非常開胃，也容易一口接一口，因此他也想詢問大家最喜歡的泡麵是那些。

印尼的Indomie營多麵(圖/翻攝自PChome)

最多網友推薦的就是台酒的「花雕雞麵」，另外台酒出的「麻油雞麵」也相當受到歡迎，甚至還有網友表示「唯一支持台酒」，此外還有網友推薦「來一客鮮蝦魚板」、「統一肉燥麵煮的超好吃」、「韓國辛拉麵」、「螺螄粉」、「豆皮烏龍泡麵」、「統一蔥燒牛肉麵、統一鮮蝦麵、一度讚紅燒牛肉麵」。

(中時電子報)

文章來源：PTT 網址

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