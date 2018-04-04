花現新北-紫雪花香不苦 新北屋角楝花開

2018年04月04日 02:48 中時 葉書宏

新北市板橋區萬坪公園外圍與新北市稅捐稽徵處前皆以苦楝作為行道樹。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區萬坪公園外圍與新北市稅捐稽徵處前皆以苦楝作為行道樹。（葉書宏翻攝）

清明連假即將到來，除了祭拜祖先外，祭祖行程中欣賞沿途在路邊綻放的美麗花卉更是不能錯過！低調沉穩的苦楝樹也在清明時節悄悄地綻放紫色小花，新北市板橋區萬坪公園外圍與新北市稅捐稽徵處前皆以苦楝作為行道樹，林家花園裡種植的苦楝樹更是樹中耆老，樹齡與林園歷史相當，已經是賞心悅目且具有歷史味道的庭園特色。

苦楝花期約自三月中至四月，綻放時淺紫色的細小花朵遍覆著枝頂，微風輕拂如霧似雪，為街景平添幾許迷濛詩意。雖說因苦楝台語「苦苓」音類似「可憐」，讓它多了點憂傷想像，但功能性強大的它，開展的蒼鬱樹冠是天然的遮陽傘，木質適合製作家具，樹皮還有驅蟲的功效，此外它也是原生樹種，阿美族人更將苦楝開花視為春天來臨的徵兆。成熟的苦楝果實金黃可愛，具觀賞價值，因此也被稱為「金鈴子」，它帶有的毒性需至加熱後才會降低，傳統民間常拿來作清熱除濕、行氣活血的中藥材使用，民眾賞花時需注意不要隨意摘取。

所有新北市的花況與賞花活動資訊，請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，也在此呼籲民眾請不要攀折花木與踐踏景觀植物的根部，現在看到的美景皆是多年努力的成果，讓這片美麗的景緻能世世代代傳承下去！

(中時)