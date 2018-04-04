陳菊指「戰士沒選擇戰場權利」 林濁水：國民黨僅這一人做到

高雄市長陳菊(中)將北上接任總統府秘書長。右2為蔡英文總統。（中時資料照片）

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中時電子報

高雄市長陳菊將出任總統府秘書長，稱「戰士沒有選擇戰場的權利」。民進黨籍前立委林濁水直指，其實這種決心，60多年來，僅國民黨的蔣彥士做到。

林濁水酸陳菊說，要不要當總統府秘書長？陳菊回「戰士沒有選擇戰場的權利」。接這一個位置要懷抱這樣悲壯心情嗎？這位置過去是行政院長出錯了，讓他脫離戰場休息用的。現在卻相反，當成救亡圖存的戰鬥䡱紐。因沒有成功的例證，所以必須悲壯以赴？

林濁水在Yahoo論壇撰文直言，其實，過去60多年來，抱著「戰士沒有選擇戰場的權利」決心，去當總統府秘書長的，勉強說僅一個人符合，那就是國民黨的蔣彥士！蔣彥士雖談不上是國民黨中真正的實力人物，但畢竟是當年的「八大老之一」，輩分夠。當年李登輝意外接任總統後，主流非主流慘烈鬥爭，非主流硬是要把李登輝趕下台，偏偏李在國民黨內缺少淵源，因此他請到蔣彥士，替他在2月政爭前後幾年扛起「護駕」重責。

林濁水指出，現在蔡總統作法別開生面，要重用陳菊來為民望低迷的處境解套，陳菊似乎也懷著悲壯心情全力出戰。但在總統府組織法中，對總統府秘書長，除了府的內務外，並沒有賦予任何干預國家政務的權力。若陳菊一旦披上戰袍，陳菊要到那裡出戰，用什麼方式作戰？實在令人好奇。跑到狀況百出的國安會去指揮調度？打電話給部長耳提面命？到行政院勉勵賴清德再加把勁？還是乾脆把他們連同立委一起找來總統府開會？

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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