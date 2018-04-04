狄鶯救子》孫安佐擁千發子彈 李昌鈺：已不是小孩說著玩

2018年04月04日 03:58 中時電子報 吳玫穎

孫安佐是軍事迷。(取自臉書)

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美被捕，案情又有新進展，被搜出擁有1600發子彈與一把自製9毫米手槍，火力堪比小型軍火庫。知名刑事鑑定專家李昌鈺昨晚接受中天《新聞龍捲風》主持人戴立綱訪問時直言：「現在1千多發子彈很難解釋了。」

孫安佐被美國警方搜出擁有多達1600發子彈，李昌鈺：「這麼多的彈藥就比較嚴重了。」假設是打靶，幾發、幾十發子彈還說得過去，另一個解釋方法，是想蒐集子彈做樣本，但通常也是擁有幾十顆子彈，每樣一發，「現在1千多發子彈很難解釋了。」

李昌鈺說現在端看孫安佐這3點，包括購買合不合法？成年沒，有無槍枝執照？以及買的是什麼子彈？他表示自己不清楚案情，聽說孫安佐還擁有AK-47，「這是全自動武器，將來可能會升級為聯邦案件，那就不是地方警察局調查，也有可能送到國土安全部，或者更嚴重一點，也許他們會查他電腦的電子通訊，有沒有跟任何恐怖組織網站或者其他暴力分子網站(聯繫)。」

現在美國賓州警方已確定將把此案交給國土安全部，李昌鈺對此直言：「非常嚴重，可能他們在他（孫安佐）的電腦上發現一些其他的上網消息了。」推測警方可能已經找到一些比較嚴重的訊息，事態嚴重性已不是向狄鶯所說，是小孩子說著玩的等級！

(中時電子報)