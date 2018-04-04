「書寫台灣同志」計畫在美登場！ 展現台灣性別平權文化

蔡柏璋《Solo_Date》劇照。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

讓台灣性別平權文化更自由、更開放！駐紐約台北文化中心將於4月與6月與美國筆會(PEN America)及紐約市立大學(CUNY) Segal劇院等藝文機構合作推出「書寫台灣同志」系列，舉辦邱妙津小說座談、台灣同志劇本讀劇，以及同志電影播映及座談等活動，以台灣同志運動發展及性別議題為核心之「文本創作及創意書寫」作品，與紐約當地關心性別平權議題之人士及藝術界專業人士深度交流。

周東彥_紀錄片《你找什麼？》劇照。（文化部提供）

「書寫台灣同志」系列首先將於4月21日舉辦之美國筆會2018年度世界之聲文藝節(World Voices Festival)登場，以「一位跨文化的同志傳奇人物」(Legacy of an LGBTQ Countercultural Icon)為題，邀請已故台灣同志作家邱妙津著作「鱷魚手記」譯者Bonnie Huie、「蒙馬特遺書」譯者Ari Larissa Heinrich與美國知名詩人及小說家Eileen Myles對談。

同時為呼應將於6月24日(週日)舉行的年度同志大遊行，紐文中心特與紐約市立大學(CUNY) Segal劇院將於6月26日(二)辦理台灣劇作家簡莉穎《叛徒馬密可能的回憶錄》、蔡柏璋《Solo Date》的讀劇會，劇作家簡莉穎及蔡柏璋並將於讀劇後與戲劇專家Frank Hentschker及當地戲劇顧問、導演等人對談，分享劇本創作之研究及書寫歷程，以及交流台灣創作風氣與同志平權相對關係。

簡莉穎_《叛徒馬密可能的回憶錄》劇照。（文化部提供）

另外，2017年台灣金馬獎最佳紀錄片入圍者周東彥《你找什麼？》，最佳原著劇本入圍者王育麟《阿莉芙》，無獨有偶地從不同角度探索、訴說了台灣同志的故事。兩片將於6月28、29日播映，並舉行映後座談，探討台灣與國際社會之性別認同與同志情慾等議題觀察。

駐紐約台北文化中心「書寫台灣同志」系列，以反映時代意義的「創意寫作」出發，集結小說、劇本及電影創作等類項，聚焦台灣同志運動發展主題，不僅呈現台灣同志族群的創造力，亦將觸及不同閱聽社群，創造對話與實質文化交流，同時展現台灣40年來獨步亞洲、社會風氣開放、政治民主、言論自由的創作成果，同時彰顯政府對於性別平權的用心。

(中時電子報)

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