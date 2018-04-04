C羅倒掛金鉤 連10場進球創歐冠新猷

C羅貢獻2進球1助攻，帶領皇馬於8強首回合客場完勝尤文。（路透）

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中時電子報
／綜合報導
C羅在第64分鐘演出高難度的倒掛金鉤進球。（路透）

歐洲足球冠軍聯賽4日展開8強首回合對決，「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）開賽不到3分鐘就踢開義甲尤文圖斯大門，第64分鐘再以「倒掛金鉤」破門，幫助衛冕者皇家馬德里客場3比0大勝，4強門票已是囊中之物。

C羅本季歐冠已攻入14球，且跨季連續10場比賽進球，也超越荷蘭名將范尼斯特魯伊（Ruud van Nistelrooy），創下賽史新猷。

皇馬去年歐冠決賽擊敗尤文，衛冕成功，今年兩軍又在8強狹路相逢。一如去年對決是C羅先馳得點，這回又是這位葡萄牙隊長率先建功，只是時間快得令人咋舌，開賽第3分鐘伊斯柯（Isco）左路橫傳，助攻Ｃ羅先聲奪人。

第64分鐘，皇馬右後衛卡瓦哈（Dani Carvajal）起腳吊中，背對球門的Ｃ羅展現神技，以倒掛金鉤踢進精彩的第2球。

兩分鐘後尤文的攻擊發電機狄巴拉（Paulo Dybala）領到此役第2張黃牌，皇馬也把握人數優勢，第72分鐘由C羅助攻左後衛馬塞洛（Marcelo）突擊破門，鎖定最終比分。

尤文在杜林主場的大雨中慘敗，第2回合要做客皇馬的伯納塢球場，但見紅的狄巴拉遭到追加禁賽，「斑馬軍團」要完成大逆轉晉級，幾乎是不可能的任務。

(中時電子報)

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