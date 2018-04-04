4月4日三大報頭版要聞

2018年04月04日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

蔡政府推動促進轉型正義，藍綠感受天差地別，前後任閣揆甚至隔空駁火。行政院長賴清德昨表示，期待藉著促轉會的成立，落實轉型正義，避免再犯過去的錯誤；但僅隔一灣海峽，前行政院長江宜樺卻炮火猛烈，痛批蔡政府推動促轉，猶如用民主手段在打沒有槍炮的內戰，目的是消滅與其競爭的政黨。前後任閣揆隔海叫陣，促轉頓時成為藍綠鬥爭最大引信。

兩岸關係冷和之際，大陸涉台人士透露，大陸國家主席習近平將藉本屆博鰲亞洲論壇10日開幕式當天，與前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長會面，這將是習連任國家主席後，首位會見的重要台灣客人；但由於大陸已直接宣布惠台措施，有關人士說，蕭習會就是簡單的會面，反而是國台辦主任劉結一與蕭萬長會談時，會就落實惠台31項措施、兩岸共同市場等提議，發表看法。

文化部國家人權博物館2日在景美人權園區召開「2018言論自由日—噤聲的日常」特展記者會，筆名「史為鑑」的禁書藏書家石文傑在臉書上表示，原以為有上台致詞機會，準備就教育部卡管事件及「還郭冠英一個公道」等發表看法，但只有亮相，卻未致詞，令他懷疑「難道是被噤聲的言論自由日？」

前新北市副市長侯友宜宣布參選新北市長，綠營追打的力道逐漸增強，不但跨區域，層級也不斷提高！行政院長賴清德昨出席活動，提及《自由時代周刊》創辦人鄭南榕為了爭取言論自由，拒絕逮捕而自焚殉道，當時執政者就是派侯友宜去逮捕鄭南榕。

@旺報

綠營政府對大陸「惠台31項措施」反制力道愈見明顯，甚至台資企業回台徵才也受阻。廈門台協方面透露，原定7月舉辦廈門台企回台聯合徵才，開出約2000名職缺，已談妥要簽約租借的世貿中心，卻無預警遭承辦1111人力銀行轉述，台灣政府方面發話，不准世貿館租給台協而喊卡，之後轉向松菸園區同樣被擋，如今只能租借民營企業場地辦理且延期至8月舉辦。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁3日受訪表示，鼓勵美台高層互訪的《台灣旅行法》在大陸涉台圈的看法是「片面改變現狀」，且對提案中的《台灣安全法》是否循《台旅法》模式也是高度警戒。若《台灣安全法》日後步步闖關，中美對台政策的「一法三公報」將被打破，成為兩法甚至三法＋三公報。

大陸又有2艘055型飛彈驅逐艦建造照片曝光。網友在網路上發布的照片顯示，2艘疑似正在建造的055型飛彈驅逐艦艦島，這也意味著，大陸目前已經曝光的6艘055型驅逐艦當中，至少有3艘已經進入了艦島安裝階段。分析指出，如此快的建造速度，讓美國已經望塵莫及了。

男性畫家筆下的女性，通常帶著特殊的身份或故事而傳為佳話，近現代女性畫家筆下的女性，則在美之外，更期望呈現出優雅自在，承載著畫家的理想以及對女性地位的爭取，不論哪個視角出發，由近日兩岸展覽與拍場上備受矚目的作品，不難看出女性主題的吸睛程度。

@工商時報

市場傳出蘋果Mac電腦中央處理器要跟英特爾說掰掰！業界人士指出，蘋果若自行開發Mac的處理器，為蘋果代工晶片的台積電可說是大單在握，旗下提供設計服務支援的創意也可望分一杯羹。

揮別2016年紐約分行被重罰的陰霾，兆豐銀行今年初在三大美元聯貸案的加持下，拿下首季的國銀聯貸案冠軍。據銀行業者引述湯森路透聯貸排名統計指出，台銀已連續超過二年拿下聯貸冠軍，但今年首季冠軍寶座易主，改由兆豐銀接手。

中美貿易戰開打，全球股市不平靜，三大法人昨（3）日賣超台股百億元，大盤一度重挫逾百點，在八大官股券商護盤買超23億元下，跌幅收斂，穩住市場軍心。今年來道瓊下跌4.35％，台股仍上漲1.68％，表現相對抗跌，官股券商累計逢低買超達238億元，成功扮演護盤要角。

政府一再要求壽險資金「錢留台灣」，但壽險公會理事長黃調貴3日即反應投資「四大不通」，包括投資公共建設缺案源、挺5+2投資風險過高、要投長照機構限制重重，以及台股要求資本過高，黃調貴說：「我也想錢留台灣，但政府要替錢找到出路呀。」

(中時電子報)