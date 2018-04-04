150公安出動 菲送台78電信詐欺嫌犯至陸受審

2018年04月04日 07:22 中時電子報 楊幼蘭

菲律賓當局今晨包機，將78名台灣電信詐騙嫌犯交給中國公安，押到天津受審。

菲國移民局人員直接用巴士把台嫌載到停機坪，送上天津航空公司包機，今天清晨6時起飛，由150名中國公安押到天津。

這78名台籍嫌犯是1月13日在菲國3處被捕，同時被捕的，還有73名中國籍嫌犯，而中國籍嫌犯已於2月26日被押回中國。

據中央社報導，中華民國駐菲代表處嚴厲譴責菲律賓與大陸罔顧台嫌權益，讓政治介入國際打擊犯罪及司法合作。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上任後，已兩度訪問中國，下周將前往海南島，出席博鰲亞洲論壇並訪問福州大學。

消息人士向中央社透露，在強大的政治壓力與經濟利益下，杜特蒂只能在出訪前順從北京。

菲律賓警方反網路犯罪大隊（PNP-ACG）發言人辛柯（Artemio Cinco）3日晚證實，78名台嫌已交給菲律賓移民局。

昨夜10時30分，中國大陸派來押解台嫌的包機降落在馬尼拉國際機場，而菲方也開始辦理嫌犯移交程序，駐菲代表處人員趕到機場，做了最後努力，並加以關心與確認。

在台灣強烈抗議與譴責下，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）說明，由於受害人和罪證都在中國，這是依菲國司法部建議所作的決定，以有效打擊跨域犯罪。

MECO在聲明中說，過去3年，類似電信詐騙集團也曾以印尼、肯亞、西班牙、越南，柬埔寨和馬來西亞等國作為犯罪基地，但所有嫌犯落網後，也都被遣送到中國起訴。

(中時電子報)