美301制裁清單出爐 等待中國大陸接招

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美國貿易代表署(USTR)今天公布了對中國大陸的進口產品關稅清單，做為川普政府就中國大陸「301條款」調查結果的制裁行動，對大陸徵收500億美元懲罰關稅，擬議清單涵蓋約1300個單獨關稅稅目。

USTR在新聞稿中點名「中國製造2025」，指出擬議產品的清單是基於廣泛的經濟分析，針對中國大陸工業計劃中受益的產品，並盡量減少對美國經濟的影響，三因素擬訂。建議關稅的部門包括航空航天，訊息和通信技術，機器人和機械等行業。

USTR指出，擬議清單涵蓋約1,300個單獨的關稅稅目，美國將對這些產品課後25%懲罰關稅。若單項產品目前進口關稅為10%，未來則為35%。

洋洋灑灑清單中，除USTR新聞稿提及的「中國製造2025」相關產業外，另外還包括了藥品用品、疫苗、芳香劑、鈾、橡膠 鐵、不銹鋼、合金產品、鋁、核反應爐和相關零件，以及烤箱。冷凍設備、洗碗機、電視、複印機，印表機、縫紉機等家電用品，飛機和其他飛機的部件、X光射線管、手槍和軍事武器等。

USTR將透過公開通告和評論的過程對此一懲罰關稅清單展開進一步審查，包括預定於5月舉行的聽證會。爾後，USTR將對受附加關稅限制的產品發布最終決定。

此間嫻熟人士指出，今天公布的301制裁清單中的1300項商品與先前預期大致相同，無大意外。接下來，必須留意的是中國大陸如何接招。

中國大陸已在2日落實對美國啟動「232條款」開徵鋼鐵稅的反報復行動，對美國128項產品徵收關稅。預料，針對川普政府今天公布的「301條款」制裁名單，北京方面將很快會做出反擊。

(中時)

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